Западные журналисты узнали вероятную цель наступления ВСУ в Курщине РФ

ВСУ не планируют аннексировать Курскую область РФ. Целью операции украинских военных является дестабилизация ситуации в России.
Главные тезисы
- Цель наступления украинских военных в Курщине РФ - дестабилизация ситуации в России и растяжение позиций противника.
- Украинские силовики утверждают, что операция задействует тысячи военных, а не 1000, как сообщается в РФ.
- ВСУ обещают соблюдать международное гуманитарное право, не намереваясь аннексировать территории, и гарантируют ядерную безопасность.
- На территории Белгородской области РФ также зафиксировано наличие украинских вооруженных сил, с чем связаны опубликованные видеодоказательства.
ВСУ хотят дестабилизировать путинский режим
Как рассказал изданию один из силовиков на условиях анонимности, цель наступления на Курщине — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу.
Кроме этого он добавил, что в операции участвуют "намного больше" украинских военных, чем 1000, о которой заявляли в РФ, речь идет о "тысячах".
Чиновник сказал, что украинские войска будут соблюдать международное гуманитарное право, находясь на территории России, и не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют.
Относительно захвата Курской АЭС у границы, он сказал следующее:
ВСУ прорвались в Белгородскую область РФ
Утром 10 августа в сети появилась информация о том, что вооруженные силы Украины находятся на территории Белгородской области России.
Также в сети опубликовали видеодоказательство, однако дата съемки неизвестна:
На видео можно увидеть пять украинских воинов. Один из них заявляет:
В то же время россияне пытаются приуменьшить масштаб боев. Недавно в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.
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