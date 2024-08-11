Западные журналисты узнали вероятную цель наступления ВСУ в Курщине РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Западные журналисты узнали вероятную цель наступления ВСУ в Курщине РФ

Западные журналисты узнали вероятную цель наступления ВСУ в Курщине РФ
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Источник:  France 24

ВСУ не планируют аннексировать Курскую область РФ. Целью операции украинских военных является дестабилизация ситуации в России.

Главные тезисы

  • Цель наступления украинских военных в Курщине РФ - дестабилизация ситуации в России и растяжение позиций противника.
  • Украинские силовики утверждают, что операция задействует тысячи военных, а не 1000, как сообщается в РФ.
  • ВСУ обещают соблюдать международное гуманитарное право, не намереваясь аннексировать территории, и гарантируют ядерную безопасность.
  • На территории Белгородской области РФ также зафиксировано наличие украинских вооруженных сил, с чем связаны опубликованные видеодоказательства.

ВСУ хотят дестабилизировать путинский режим

Как рассказал изданию один из силовиков на условиях анонимности, цель наступления на Курщине — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу.

Кроме этого он добавил, что в операции участвуют "намного больше" украинских военных, чем 1000, о которой заявляли в РФ, речь идет о "тысячах".

Чиновник сказал, что украинские войска будут соблюдать международное гуманитарное право, находясь на территории России, и не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют.

Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом, — сказал он, сравнивая это с вероятными нарушениями со стороны российских войск на оккупированной территории.

Относительно захвата Курской АЭС у границы, он сказал следующее:

Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблем для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать, — сказал он.

ВСУ прорвались в Белгородскую область РФ

Утром 10 августа в сети появилась информация о том, что вооруженные силы Украины находятся на территории Белгородской области России.

Под прикрытием артиллерии ВСУ зашли в нп Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, пишет российский военный канал "Записки ветерана".

Также в сети опубликовали видеодоказательство, однако дата съемки неизвестна:

На видео можно увидеть пять украинских воинов. Один из них заявляет:

Желаю здоровья! Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252 батальона! Героям Слава!

В то же время россияне пытаются приуменьшить масштаб боев. Недавно в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.

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