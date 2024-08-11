Кремль умаляет масштабы наступления ВСУ в Курской области — аналитики

Кремль, вероятно, решил объявить контртеррористическую операцию, а не военное положение. Таким образом у Путина хотят приуменьшить масштабы вторжения в Курскую область и предотвратить панику.

Кремль молчит о ситуации в Курской области

Как отмечается, российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что источник, близкий к комитету по обороне Совета Федерации РФ, заявил, что администрация президента России рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области "до особого распоряжения" или обсуждать их как можно короче. и ссылаться только на официальные заявления.

Российские военные блоггеры предлагали Кремлю официально объявить войну Украине и критиковали Кремль за то, что он не объявил военное положение вместо антитеррористической операции.

Объявление военного положения, в частности, позволило бы российским властям принять более радикальные меры, такие как запрет митингов и демонстраций, введение комендантского часа и организация производства оборонной продукции для военных, — отмечают аналитики. Поделиться

Глава России Владимир Путин воздерживается от официального объявления состояния войны, чтобы предотвратить внутреннее недовольство, которое могло бы поставить под угрозу стабильность путинского режима.

Вероятно, Путин назначил Бортникова руководителем контртеррористической операции, потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, угрожавших внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.

Аналитики ISW считают, что сложная система управления антитеррористической операции ФСБ под руководством Бортникова может снизить эффективность российского ответа на украинскую операцию.

Сколько бойцов ВСУ проводят наступление в Курской области

Поскольку Генштаб ВСУ никоим образом не комментировал прорыв на российскую территорию — точной информации пока нет.

Однако, согласно данным издания Forbes, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область и вокруг нее может находиться до 10 тыс украинских солдат.

Также сообщается о том, что на российской территории наступают три бригады ВСУ, каждая численностью до 2 тыс человек: 22-я, 88-я и 80-я.

Для прорыва украинские силы используют советскую и западную технику.

Артиллерия, беспилотники и ПВО играют немаловажную вспомогательную роль.