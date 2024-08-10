По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка, оккупационная армия РФ оказалась в той же ловушке, которую неоднократно использовала во время оккупации украинских территорий.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ оказалась в ловушке, подготовленной вооруженными силами Украины, что привело к дезорганизации российских войск.
- Российское военно-политическое руководство проявило безответственность в отношении внутренних переселенцев в Курской области, закрыв границы и забыв о безопасности людей.
- Война, затронувшая территорию России, показывает агрессивный характер действий и риски для страны, вызывая общественное недовольство и страх у местного населения.
- Русские войска столкнулись с неожиданными препятствиями в Курской области из-за стремительного продвижения украинских сил вглубь территории, что вынудило их оказаться в ловушке.
Как российские оккупанты оказались в ловушке на собственной территории
Тимочко подчеркнул, что пока нет официального подтверждения того, что на территории Курской области действуют именно подразделения Вооруженных сил Украины.
Он подчеркнул, что заявления типа "это не мы, это вежливые люди" стали любимой тактикой российских военных преступников из армии РФ во время оккупации украинских территорий.
По его словам, неплохое состояние дорог в Курской области дало возможность стремительного продвижения вглубь территории.
Россия вырыла себе могилу, которую копала для Украины
Он отметил, что Россия уже объявляла чрезвычайное положение в ходе боевых действий в Чечне, что означало блокировку движения тех, кто хочет эвакуироваться из региона.
Тимочко подчеркнул, что закрыв границы Курской области для внутренних переселенцев, преступное военно-политическое руководство России решило снять с себя ответственность за их безопасность.
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