Как российские оккупанты оказались в ловушке на собственной территории

Тимочко подчеркнул, что пока нет официального подтверждения того, что на территории Курской области действуют именно подразделения Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что заявления типа "это не мы, это вежливые люди" стали любимой тактикой российских военных преступников из армии РФ во время оккупации украинских территорий.

Россияне нагнетали вопросы вокруг Сумщины, угрожали своим большим военным контингентом, заявляя о готовности 25 тыс. личного состава к наступлению и еще 50 тыс. в тылу. А когда они видели, что наши Вооруженные Силы подтягиваются к границе в Сумской области, чтобы противостоять такому потенциальному нашествию, то и не заметили, как на их территорию зашли неизвестные силы. Возможно, силы, которые где-то дружны Украине, но в настоящее время неизвестны. И оказалось, что нет 25 тыс. передовых штурмовиков, 50 тыс. в тылу тоже нет, но есть несколько срочников, отрицательно наступающих ахматовцев и немного пограничников, решивших не погибать, а сдаваться в плен, - отмечает Тимочко. Поделиться

Военные ВСУ

По его словам, неплохое состояние дорог в Курской области дало возможность стремительного продвижения вглубь территории.

Это действительно важно, потому что видим, что русские попали и сами во вторую свою ловушку, которой они всегда любили прикрываться, говоря, что "это не мы, это вежливые люди". Между прочим, местное население Белгородщины и Курщины так и заявляет, что продвигаются очень воспитанные, вежливые, не мародерящие военные, не издеваются. Местные сейчас боятся, что "доблестная российская армия" начнет их бомбить и истребит в пень. Кроме того, жалуются, что те, кто хотел бежать, должны были выезжать без поддержки российского государства, которое на них чихло и забыло, особенно когда у них там сейчас объявлено контртеррористическое состояние, - отмечает руководитель Совета резервистов Сухопутных войск. Поделиться

Россия вырыла себе могилу, которую копала для Украины

Он отметил, что Россия уже объявляла чрезвычайное положение в ходе боевых действий в Чечне, что означало блокировку движения тех, кто хочет эвакуироваться из региона.

Тимочко подчеркнул, что закрыв границы Курской области для внутренних переселенцев, преступное военно-политическое руководство России решило снять с себя ответственность за их безопасность.