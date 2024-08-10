Какие последствия может иметь наступление ВСУ в Курской области

Журналисты, в частности, приводят заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который несколько дней назад заявил, что успеха наступления ВСУ в Курской области усилят позицию Украины на предстоящих переговорах с Россией по прекращению развязанной Кремлем преступной войны.

Когда можно будет вести переговорный процесс так, чтобы мы могли их подтолкнуть или получить от них что-нибудь? Только тогда, когда война идет не по их сценарию, – объясняет Подоляк. Поделиться

Танк армии РФ

Авторы материала также отмечают, что наступление ВСУ в Курской области может иметь более краткосрочные цели, в частности, отвлечение сил оккупационной армии РФ в Донецкой области от наступления на нескольких участках фронта.

Какое негативное последствие может иметь для Украины наступление ВСУ в Курской области

При этом журналисты отмечают, что есть также негативное последствие для Украины на фоне наступления в Курской области.

Он состоит в том, что длительные боевые действия на территории Курской области могут истощить одно из наиболее боеспособных подразделений ВСУ.

Это приведет к тому, что украинские военные в Донбассе останутся без мощных резервов.

Военные аналитики говорят, что до сих пор неясно, какие оперативные цели преследует руководство Украины и сколько войск они привлекли к рейду на Курщину.