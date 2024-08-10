Какие последствия будет иметь наступление ВСУ в Курской области — выводы аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Какие последствия будет иметь наступление ВСУ в Курской области — выводы аналитиков

Уничтоженная техника РФ на Курщине
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Источник:  AP News

Западные аналитики прогнозируют серьезные последствия в развязанной Россией преступной войне на фоне наступления украинских военных в Курской области.

Главные тезисы

  • Наступление ВСУ в Курской области может укрепить позицию Украины на переговорах с Россией.
  • Истощение одних из боеспособных подразделений ВСУ может оставить украинские войска на Донбассе без мощных резервов.
  • Неопределенность по поводу оперативных целей украинского руководства и уровня мобилизации войск делает прогнозы аналитиков неопределенными.
  • Важным фактором станет способность РФ организовать противодействие украинским войскам на Курщине.
  • Наступление ВСУ в Курской области может привести к изменению хода войны в Украине и иметь как положительные, так и негативные последствия.

Какие последствия может иметь наступление ВСУ в Курской области

Журналисты, в частности, приводят заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который несколько дней назад заявил, что успеха наступления ВСУ в Курской области усилят позицию Украины на предстоящих переговорах с Россией по прекращению развязанной Кремлем преступной войны.

Когда можно будет вести переговорный процесс так, чтобы мы могли их подтолкнуть или получить от них что-нибудь? Только тогда, когда война идет не по их сценарию, – объясняет Подоляк.

Украина может закрепить успехи наступления в Курской области
Танк армии РФ

Авторы материала также отмечают, что наступление ВСУ в Курской области может иметь более краткосрочные цели, в частности, отвлечение сил оккупационной армии РФ в Донецкой области от наступления на нескольких участках фронта.

Какое негативное последствие может иметь для Украины наступление ВСУ в Курской области

При этом журналисты отмечают, что есть также негативное последствие для Украины на фоне наступления в Курской области.

Он состоит в том, что длительные боевые действия на территории Курской области могут истощить одно из наиболее боеспособных подразделений ВСУ.

Это приведет к тому, что украинские военные в Донбассе останутся без мощных резервов.

Военные аналитики говорят, что до сих пор неясно, какие оперативные цели преследует руководство Украины и сколько войск они привлекли к рейду на Курщину.

Все в значительной степени зависит от того, какой резерв у Украины есть в наличии для участия в операции, и от того, насколько быстро Российская Федерация организует противодействие, - объясняет аналитик из Фонда Карнеги Майкл Кофман.

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