Западные аналитики прогнозируют серьезные последствия в развязанной Россией преступной войне на фоне наступления украинских военных в Курской области.
Главные тезисы
- Наступление ВСУ в Курской области может укрепить позицию Украины на переговорах с Россией.
- Истощение одних из боеспособных подразделений ВСУ может оставить украинские войска на Донбассе без мощных резервов.
- Неопределенность по поводу оперативных целей украинского руководства и уровня мобилизации войск делает прогнозы аналитиков неопределенными.
- Важным фактором станет способность РФ организовать противодействие украинским войскам на Курщине.
- Наступление ВСУ в Курской области может привести к изменению хода войны в Украине и иметь как положительные, так и негативные последствия.
Какие последствия может иметь наступление ВСУ в Курской области
Журналисты, в частности, приводят заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который несколько дней назад заявил, что успеха наступления ВСУ в Курской области усилят позицию Украины на предстоящих переговорах с Россией по прекращению развязанной Кремлем преступной войны.
Авторы материала также отмечают, что наступление ВСУ в Курской области может иметь более краткосрочные цели, в частности, отвлечение сил оккупационной армии РФ в Донецкой области от наступления на нескольких участках фронта.
Какое негативное последствие может иметь для Украины наступление ВСУ в Курской области
При этом журналисты отмечают, что есть также негативное последствие для Украины на фоне наступления в Курской области.
Он состоит в том, что длительные боевые действия на территории Курской области могут истощить одно из наиболее боеспособных подразделений ВСУ.
Это приведет к тому, что украинские военные в Донбассе останутся без мощных резервов.
Военные аналитики говорят, что до сих пор неясно, какие оперативные цели преследует руководство Украины и сколько войск они привлекли к рейду на Курщину.
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