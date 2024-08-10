Які наслідки матиме наступ ЗСУ у Курській області — висновки аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Які наслідки матиме наступ ЗСУ у Курській області — висновки аналітиків

Знищена техніка РФ на Курщині
Джерело:  AP News

Західні аналітики прогнозують серйозні наслідки у розв'язаній Росією злочинній війні на тлі наступу українських військових у Курській області. 

Головні тези:

  • Наступ ЗСУ у Курській області може посилити позицію України на переговорах з Росією.
  • Потенційні наслідки наступу ЗСУ на території Курської області складаються з зусиль з припинення російської злочинної війни та можливості відволікти війська кремлівської армії на інших ділянках фронту.
  • Проти бойові дії в Курській області можуть виснажити одні з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ, що може залишити українські війська на Донбасі без потужних резервів.
  • Неясність стосовно оперативних цілей керівництва України та рівня мобілізації військ у рейд на Курщину робить прогнози аналітиків щодо розвитку подій невизначеними.
  • Важливим фактором у подальшому розвитку ситуації буде швидкість та спроможність РФ організувати протидію українським військам на Курщині.

Які наслідки може мати наступ ЗСУ у Курській області

Журналісти, зокрема, наводять заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який кілька днів тому заявив, що успіху наступу ЗСУ у Курській області посилять позицію України на майбутніх переговорах з Росією щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Коли можна буде вести переговорний процес так, щоб ми могли їх підштовхнути або отримати від них щось? Тільки тоді, коли війна йде не за їхнім сценарієм, - пояснює Подоляк.

Україна може закріпити успіхи наступу у Курській області
Танк армії РФ

Автори матеріалу також зазначають, що наступ ЗСУ у Курській області може мати більш короткострокові цілі, зокрема, відволікання сил окупаційної армії РФ на Донеччині від наступу на кількох ділянках фронту.

Який негативний наслідок може мати для України наступ ЗСУ у Курській області

При цьому журналісти зазначають, що є також і негативний наслідок для України на тлі наступу у Курській області.

Він полягає у тому, що тривалі бойові дії на території Курської області можуть виснажити одній з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ.

Це призведе до того, що українські військові на Донбасі залишаться без потужних резервів.

Військові аналітики кажуть, що досі неясно, які оперативні цілі переслідує керівництво України та скільки військ вони залучили до рейду на Курщину.

Все значною мірою залежить від того, який резерв Україна має в наявності для участі в операції, і від того, наскільки швидко Російська Федерація організує протидію, - пояснює аналітик з Фонду Карнегі Майкл Кофман.

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