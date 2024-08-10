Західні аналітики прогнозують серйозні наслідки у розв'язаній Росією злочинній війні на тлі наступу українських військових у Курській області.

Які наслідки може мати наступ ЗСУ у Курській області

Журналісти, зокрема, наводять заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який кілька днів тому заявив, що успіху наступу ЗСУ у Курській області посилять позицію України на майбутніх переговорах з Росією щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Коли можна буде вести переговорний процес так, щоб ми могли їх підштовхнути або отримати від них щось? Тільки тоді, коли війна йде не за їхнім сценарієм, - пояснює Подоляк. Поширити

Танк армії РФ

Автори матеріалу також зазначають, що наступ ЗСУ у Курській області може мати більш короткострокові цілі, зокрема, відволікання сил окупаційної армії РФ на Донеччині від наступу на кількох ділянках фронту.

Який негативний наслідок може мати для України наступ ЗСУ у Курській області

При цьому журналісти зазначають, що є також і негативний наслідок для України на тлі наступу у Курській області.

Він полягає у тому, що тривалі бойові дії на території Курської області можуть виснажити одній з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ.

Це призведе до того, що українські військові на Донбасі залишаться без потужних резервів.

Військові аналітики кажуть, що досі неясно, які оперативні цілі переслідує керівництво України та скільки військ вони залучили до рейду на Курщину.