Прорив ЗСУ у Курську область. У НАТО вказали на 5 головних цілей України

На переконання експерт НАТО Стефані Бабст, Україна доволі довго готувалася до наступу на російську Курщину, оскільки хоче досягти кількох дуже важливих цілей.

1. Посилити тиск на Путіна

Україна усвідомлює, що повинна поставити росіян в оборонне становище, щоб отримати важелі впливу на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

2. Продемонструвати свою боєздатність — українцям та Заходу

Уже понад рік Збройним силам України доводиться стояти в обороні на фронті, щоб стримувати наступ ворога.

Однак влада країни хоче, аби народ та союзники не забували, що ЗСУ також можуть чинити тиск на російського агресора.

Окрім того, це може переконати союзників "відмовитися від згубних обмежень на використання західних систем озброєнь".

3. Відволікти армію РФ від наступів на інших ділянках фронту

Українським силам дедалі важче стримувати російських окупантів у Донецькій області.

Після прориву ЗСУ на Курщину армії РФ доведеться перекинути частину своїх сил, щоб зупинити українців на власній території.

4. Захопити Курську АЕС і згодом обміняти її на захоплену Росією Запорізьку АЕС

Варто зазначити, що чимало аналітиків неодноразово озвучували таку версію.

Проте Стефані Бабст має сумніви, що українські сили дійсно хочуть реалізувати цей план.

За її словами, "у військовому відношенні це був би дуже довгий і важкий шлях".

5. Завдати потужного удару по газовому експорту Путіна

Експертка припускає, що українські сили дійсно прагнуть контролювати газовимірювальну станцію в Суджі, через яку здійснюється газовий експорт.

Що важливо розуміти, станція — ключовий елемент останнього газопроводу, що зв'язує Європу і Росію.