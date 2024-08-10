Прорыв ВСУ в Курскую область. В НАТО указали на 5 главных целей Украины

По мнению эксперта НАТО Стефани Бабст, Украина довольно долго готовилась к наступлению на российскую Курщину, поскольку хочет достичь нескольких очень важных целей.

1. Усилить давление на Путина

Украина отдает себе отчет, что должна поставить россиян в оборонное положение, чтобы получить рычаги влияния на нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

2. Продемонстрировать свою боеспособность — украинцам и Западу

Уже больше года Вооруженным силам Украины приходится стоять в обороне на фронте, чтобы сдерживать наступление врага.

Однако власти страны хотят, чтобы народ и союзники не забывали, что ВСУ также могут оказывать давление на российского агрессора.

Кроме того, это может убедить союзников "отказаться от губительных ограничений на использование западных систем вооружений".

3. Отвлечь армию РФ от наступлений на других участках фронта

Украинским силам все труднее сдерживать российских оккупантов в Донецкой области.

После прорыва ВСУ на Курщине армии РФ придется перебросить часть своих сил, чтобы остановить украинцев на собственной территории.

4. Захватить Курскую АЭС и впоследствии обменять ее на захваченную Россией Запорожскую АЭС

Стоит отметить, что многие аналитики неоднократно озвучивали такую версию.

Однако Стефани Бабст сомневается, что украинские силы действительно хотят реализовать этот план.

По ее словам, "в военном отношении это был бы очень долгий и трудный путь".

5. Нанести мощный удар по газовому экспорту Путина

Эксперт предполагает, что украинские силы действительно стремятся контролировать газоизмерительную станцию в Судже, через которую осуществляется газовый экспорт.

Что важно понимать, станция — ключевой элемент последнего газопровода, связывающего Европу и Россию.