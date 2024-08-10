Западные аналитики и журналисты отмечают, что наступление украинских военных в Курской области шокировало весь мир, ведь за несколько дней ВСУ захватили больше территорий, чем оккупационная армия РФ в Украине за несколько последних месяцев.

Что известно о необходимом ВСУ оружии для закрепления успехов наступления в Курской области

В материале издания отмечают, что оборона приграничных с Украиной российских территорий оказалась крайне слабой, а существующие там российские силы не способны оперативно реагировать на угрозы.

Журналисты подчеркивают, что пока неизвестно, попытаются ли украинские военные удерживать взятые под контроль территории в приграничных районах на Курщине.

Пуски ракет ATACMS

Авторы материала предполагают, что украинские военные могут отступить прежде, чем преступная армия РФ прибегнет к масштабному контрнаступлению.

Как США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине

Журналисты обращают внимание, что в Белом доме не жаловались на использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.

При этом США все еще официально не предоставили Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по объектам и целям на территории России.

Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет разрешено Вашингтон, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Авторы материала также подчеркивают, что Россия сохраняет преимущество в количестве живой силы и военной техники и может направить резервы из других российских регионов в Курскскую область, не цепляя подразделения на передовой в Украине.

Напротив, украинские силы настолько недоукомплектованы, что они подвергаются серьезному риску, если будут передислоцировать войска из зоны боевых действий в Донецкой области в Курскую область.