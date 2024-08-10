Западные аналитики и журналисты отмечают, что наступление украинских военных в Курской области шокировало весь мир, ведь за несколько дней ВСУ захватили больше территорий, чем оккупационная армия РФ в Украине за несколько последних месяцев.
Главные тезисы
- Украине необходимо получить поддержку и поставки критического оружия для укрепления своих позиций на Курщине.
- Использование ракет ATACMS США может обеспечить украинским войскам долгосрочное преимущество в ситуации в Курской области.
- Украинские силы сталкиваются с риском передислокации в Курскую область подразделений РФ из других зон боевых действий из-за недостаточной комплектации и ресурсов.
- Российские силы могут направить резервы в Курскскую область, что станет вызовом для украинских войск и определит дальнейшую судьбу событий.
- США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине, предоставив разрешение на использование дальнобойных ракет и другого вооружения.
Что известно о необходимом ВСУ оружии для закрепления успехов наступления в Курской области
В материале издания отмечают, что оборона приграничных с Украиной российских территорий оказалась крайне слабой, а существующие там российские силы не способны оперативно реагировать на угрозы.
Журналисты подчеркивают, что пока неизвестно, попытаются ли украинские военные удерживать взятые под контроль территории в приграничных районах на Курщине.
Авторы материала предполагают, что украинские военные могут отступить прежде, чем преступная армия РФ прибегнет к масштабному контрнаступлению.
Как США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине
Журналисты обращают внимание, что в Белом доме не жаловались на использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.
При этом США все еще официально не предоставили Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по объектам и целям на территории России.
Авторы материала также подчеркивают, что Россия сохраняет преимущество в количестве живой силы и военной техники и может направить резервы из других российских регионов в Курскскую область, не цепляя подразделения на передовой в Украине.
Напротив, украинские силы настолько недоукомплектованы, что они подвергаются серьезному риску, если будут передислоцировать войска из зоны боевых действий в Донецкой области в Курскую область.
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