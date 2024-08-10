Аналитики назвали критически необходимое Украине оружие для успехов на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики назвали критически необходимое Украине оружие для успехов на Курщине

ракеты ATACMS
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Источник:  The Washington Post

Западные аналитики и журналисты отмечают, что наступление украинских военных в Курской области шокировало весь мир, ведь за несколько дней ВСУ захватили больше территорий, чем оккупационная армия РФ в Украине за несколько последних месяцев.

Главные тезисы

  • Украине необходимо получить поддержку и поставки критического оружия для укрепления своих позиций на Курщине.
  • Использование ракет ATACMS США может обеспечить украинским войскам долгосрочное преимущество в ситуации в Курской области.
  • Украинские силы сталкиваются с риском передислокации в Курскую область подразделений РФ из других зон боевых действий из-за недостаточной комплектации и ресурсов.
  • Российские силы могут направить резервы в Курскскую область, что станет вызовом для украинских войск и определит дальнейшую судьбу событий.
  • США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине, предоставив разрешение на использование дальнобойных ракет и другого вооружения.

Что известно о необходимом ВСУ оружии для закрепления успехов наступления в Курской области

В материале издания отмечают, что оборона приграничных с Украиной российских территорий оказалась крайне слабой, а существующие там российские силы не способны оперативно реагировать на угрозы.

Журналисты подчеркивают, что пока неизвестно, попытаются ли украинские военные удерживать взятые под контроль территории в приграничных районах на Курщине.

США должны разрешить Украине использовать ATACMS для ударов по РФ
Пуски ракет ATACMS

Авторы материала предполагают, что украинские военные могут отступить прежде, чем преступная армия РФ прибегнет к масштабному контрнаступлению.

Как США могут помочь Украине развить успех наступления на Курщине

Журналисты обращают внимание, что в Белом доме не жаловались на использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.

При этом США все еще официально не предоставили Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по объектам и целям на территории России.

Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет разрешено Вашингтон, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо, - подчеркивается в материале издания.

Авторы материала также подчеркивают, что Россия сохраняет преимущество в количестве живой силы и военной техники и может направить резервы из других российских регионов в Курскскую область, не цепляя подразделения на передовой в Украине.

Напротив, украинские силы настолько недоукомплектованы, что они подвергаются серьезному риску, если будут передислоцировать войска из зоны боевых действий в Донецкой области в Курскую область.

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