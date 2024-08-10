Західні аналітики та журналісти зазначають, що наступ українських військових у Курській області шокував увесь світ, адже за кілька днів ЗСУ захопили більше територій, ніж окупаційна армія РФ в Україні за кілька останніх місяців.
Головні тези:
- Україні невідкладно потрібна підтримка та постачання критичної зброї для укріплення успіхів на Курщині.
- США можуть надати українським військам довгострокові переваги за допомогою ракет ATACMS, але дозвіл ще не було надано.
- Недостатня комплектація та ризики недостатніх ресурсів ставлять українські війська під серйозну загрозу у разі передислокації до Курської області підрозділів РФ з інших зон бойових дій.
- Російські сили можуть використати перевагу у кількості та техніці, пересилаючи резерви в Курську область, що стане викликом для українських військ.
- Наступні кроки ЗСУ на Курщині визначатимуть подальшу долю подій.
Що відомо про необхідну ЗСУ зброю для закріплення успіхів наступу у Курській області
У матеріалі видання зазначають, що оборона прикордонних з Україною російських територій виявилась вкрай слабкою, а наявні там російські сили не здатні оперативно реагувати на загрози.
Журналісти підкреслюють, що невідомо наразі, чи спробують українські військові утримувати взяті під контроль території у прикордонних районах на Курщині.
Автори матеріалу припускають, що українські військові можуть відступити перш, ніж злочинна армія РФ вдасться до масштабного контрнаступу.
Як США можуть допомогти Україні розвинути успіх наступу на Курщині
Журналісти звертають увагу, що у Білому домі не скаржились на використання українськими військовими американської зброї під час наступу у Курській області.
При цьому США все ще офіційно не надали Україні дозволу на використання далекобійних ракет ATACMS по об’єктах і цілях на території Росії.
Автори матеріалу також підкреслюють, що Росія зберігає перевагу у кількості живої сили та військової техніки і може спрямувати резерви з інших російських регіонів у Курську область, не чіпляючи підрозділи на передовій в Україні.
Навпаки, українські сили настільки недоукомплектовані, що вони наражаються на серйозний ризик, якщо будуть передислоковувати війська із зони бойових дій у Донецькій області в Курську область.
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