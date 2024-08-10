Західні аналітики та журналісти зазначають, що наступ українських військових у Курській області шокував увесь світ, адже за кілька днів ЗСУ захопили більше територій, ніж окупаційна армія РФ в Україні за кілька останніх місяців.

Що відомо про необхідну ЗСУ зброю для закріплення успіхів наступу у Курській області

У матеріалі видання зазначають, що оборона прикордонних з Україною російських територій виявилась вкрай слабкою, а наявні там російські сили не здатні оперативно реагувати на загрози.

Журналісти підкреслюють, що невідомо наразі, чи спробують українські військові утримувати взяті під контроль території у прикордонних районах на Курщині.

Пуски ракет ATACMS

Автори матеріалу припускають, що українські військові можуть відступити перш, ніж злочинна армія РФ вдасться до масштабного контрнаступу.

Як США можуть допомогти Україні розвинути успіх наступу на Курщині

Журналісти звертають увагу, що у Білому домі не скаржились на використання українськими військовими американської зброї під час наступу у Курській області.

При цьому США все ще офіційно не надали Україні дозволу на використання далекобійних ракет ATACMS по об’єктах і цілях на території Росії.

Такі удари, можливо, підкріплені атаками нещодавно придбаних Україною F-16, можуть перешкодити будь-якій російській контратаці. Якщо Україні не буде надано дозвіл від Вашингтона, її війська будуть змушені відступити раніше, ніж це необхідно, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу також підкреслюють, що Росія зберігає перевагу у кількості живої сили та військової техніки і може спрямувати резерви з інших російських регіонів у Курську область, не чіпляючи підрозділи на передовій в Україні.

Навпаки, українські сили настільки недоукомплектовані, що вони наражаються на серйозний ризик, якщо будуть передислоковувати війська із зони бойових дій у Донецькій області в Курську область.