У ЗСУ заявили про масштабну пастку для армії РФ у Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ заявили про масштабну пастку для армії РФ у Курській області

Військові ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами глави Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, наразі окупаційна армія РФ опинилась у тій самій пастці, яку неодноразово використовувала під час окупації українських територій.

Головні тези:

  • Російські війська потрапили у пастку на власній території в Курській області, яку підготували Збройні сили України.
  • Українські війська здійснили успішну операцію, яка призвела до зміцнення обороноздатності та дезорганізації російських військ.
  • Голова Ради резервістів Сухопутних військ наголосив на важливості просування углиб території та підкреслив необхідність реагування на агресію РФ.
  • Російське військово-політичне керівництво виявило свою безвідповідальність щодо внутрішніх переселенців в Курській області.
  • Ситуація в Курській області свідчить про те, що війна тепер дійшла до порогів самої Росії, що може призвести до серйозних наслідків для країни.

Як російські окупанти опинились у пастці на власній території

Тимочко підкреслив, що наразі не має офіційного підтвердження того, що на території Курської області діють саме підрозділи Збройних сил України.

Він підкреслив, що заяви типу “це не ми, це ввічливі люди” стали улюбленою тактикою російських воєнних злочинців з армії РФ під час окупації українських територій.

Росіяни нагнітали питання навколо Сумщини, погрожували своїм великим військовим контингентом, заявляючи про готовність 25 тис. особового складу до наступу та ще 50 тис. в тилу. А коли вони бачили, що наші Збройні Сили підтягуються до кордону в Сумській області, щоб протистояти такій потенційній навалі, то і не помітили, як на їхню територію зайшли невідомі сили. Можливо, сили, які десь дружні Україні, але на даний час не відомі. І виявилося, що немає 25 тис. передових штурмовиків, 50 тис. в тилу також немає, але є трохи строковиків, від'ємно наступаючих ахматівців та трішки прикордонників, які вирішили не гинути, а здаватися у полон, - наголошує Тимочко.

ЗСУ загнали Росію у власну пастку в Курській області
Військові ЗСУ

За його словами, непоганий стан доріг у Курській області дав можливість стрімкого просування углиб території.

Це насправді важливо, бо бачимо, що росіяни потрапили й самі в другу свою пастку, якою вони завжди любили прикриватися, говорячи, що "це не ми, це ввічливі люди". Між іншим, місцеве населення Білгородщини та Курщини так і заявляє, що просуваються дуже виховані, ввічливі військові, які їх не мародерять, не знущаються. Місцеві зараз бояться, що "доблесна російська армія" почне їх бомбити та винищить в пень. Крім того, скаржаться, що ті, хто хотів втекти, мали виїжджати без підтримки російської держави, яка на них чхнула та забула, особливо коли у них там зараз оголошений контртерористичний стан, - наголошує керівник Ради резервістів Сухопутних військ.

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Він зазначив, що Росія вже оголошувала надзвичайний стан під час бойових дій у Чечні, що означало блокування руху тих, хто хоче евакуюватись з регіону.

Тимочко підкреслив, що закривши кордони Курської області для внутрішніх переселенців злочинне військово-політичне керівництво Росії вирішило зняти з себе відповідальність за їхню безпеку.

А ще також, напевно, вони хочуть відкрити собі можливість, щоб потім тотально бомбардувати мирні населені пункти. Взагалі дуже добре, що війна перейшла на територію Росії, це необхідна ситуація, аби дати зрозуміти росіянам, що вони без кінця воювати не зможуть. Бо кожний тиждень, місяць, який вони затягують у війні в Україні, буде приносити шкоду і руйнування до них, - пояснює голова Ради резервістів.

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