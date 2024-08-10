За словами глави Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, наразі окупаційна армія РФ опинилась у тій самій пастці, яку неодноразово використовувала під час окупації українських територій.
Головні тези:
- Російські війська потрапили у пастку на власній території в Курській області, яку підготували Збройні сили України.
- Українські війська здійснили успішну операцію, яка призвела до зміцнення обороноздатності та дезорганізації російських військ.
- Голова Ради резервістів Сухопутних військ наголосив на важливості просування углиб території та підкреслив необхідність реагування на агресію РФ.
- Російське військово-політичне керівництво виявило свою безвідповідальність щодо внутрішніх переселенців в Курській області.
- Ситуація в Курській області свідчить про те, що війна тепер дійшла до порогів самої Росії, що може призвести до серйозних наслідків для країни.
Як російські окупанти опинились у пастці на власній території
Тимочко підкреслив, що наразі не має офіційного підтвердження того, що на території Курської області діють саме підрозділи Збройних сил України.
Він підкреслив, що заяви типу “це не ми, це ввічливі люди” стали улюбленою тактикою російських воєнних злочинців з армії РФ під час окупації українських територій.
За його словами, непоганий стан доріг у Курській області дав можливість стрімкого просування углиб території.
Росія вирила собі могилу, яку копала для України
Він зазначив, що Росія вже оголошувала надзвичайний стан під час бойових дій у Чечні, що означало блокування руху тих, хто хоче евакуюватись з регіону.
Тимочко підкреслив, що закривши кордони Курської області для внутрішніх переселенців злочинне військово-політичне керівництво Росії вирішило зняти з себе відповідальність за їхню безпеку.
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