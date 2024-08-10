Як російські окупанти опинились у пастці на власній території

Тимочко підкреслив, що наразі не має офіційного підтвердження того, що на території Курської області діють саме підрозділи Збройних сил України.

Він підкреслив, що заяви типу “це не ми, це ввічливі люди” стали улюбленою тактикою російських воєнних злочинців з армії РФ під час окупації українських територій.

Росіяни нагнітали питання навколо Сумщини, погрожували своїм великим військовим контингентом, заявляючи про готовність 25 тис. особового складу до наступу та ще 50 тис. в тилу. А коли вони бачили, що наші Збройні Сили підтягуються до кордону в Сумській області, щоб протистояти такій потенційній навалі, то і не помітили, як на їхню територію зайшли невідомі сили. Можливо, сили, які десь дружні Україні, але на даний час не відомі. І виявилося, що немає 25 тис. передових штурмовиків, 50 тис. в тилу також немає, але є трохи строковиків, від'ємно наступаючих ахматівців та трішки прикордонників, які вирішили не гинути, а здаватися у полон, - наголошує Тимочко. Поширити

Військові ЗСУ

За його словами, непоганий стан доріг у Курській області дав можливість стрімкого просування углиб території.

Це насправді важливо, бо бачимо, що росіяни потрапили й самі в другу свою пастку, якою вони завжди любили прикриватися, говорячи, що "це не ми, це ввічливі люди". Між іншим, місцеве населення Білгородщини та Курщини так і заявляє, що просуваються дуже виховані, ввічливі військові, які їх не мародерять, не знущаються. Місцеві зараз бояться, що "доблесна російська армія" почне їх бомбити та винищить в пень. Крім того, скаржаться, що ті, хто хотів втекти, мали виїжджати без підтримки російської держави, яка на них чхнула та забула, особливо коли у них там зараз оголошений контртерористичний стан, - наголошує керівник Ради резервістів Сухопутних військ. Поширити

Росія вирила собі могилу, яку копала для України

Він зазначив, що Росія вже оголошувала надзвичайний стан під час бойових дій у Чечні, що означало блокування руху тих, хто хоче евакуюватись з регіону.

Тимочко підкреслив, що закривши кордони Курської області для внутрішніх переселенців злочинне військово-політичне керівництво Росії вирішило зняти з себе відповідальність за їхню безпеку.