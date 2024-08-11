Кремль применшує масштаби наступу ЗСУ у Курській області — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль применшує масштаби наступу ЗСУ у Курській області — аналітики

Кремль применшує масштаби наступу ЗСУ у Курській області — аналітики
Джерело:  ISW

Кремль, ймовірно, вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не воєнний стан. Таким чином у Путіна хочуть применшити масштаби вторгнення в Курську область і запобігти паніці.

Головні тези:

 

  • Офіційне оголошення воєнного стану дозволило б російській владі вжити радикальні заходи, але Путін утримується від цього кроку через загрозу внутрішнього невдоволення.
  • Критика Кремля за відсутність оголошення воєнного стану та вибір контртерористичної операції веде до невизначеності в міжнародних відносинах.
  • ЗСУ можуть мати до 10 тисяч солдат у зоні вторгнення у Курську область, що може вплинути на хід подій та реакцію Росії.

Кремль мовчить щодо ситуації у Курській області

Як зазначається, російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що джерело, близьке до комітету з оборони Ради Федерації РФ, заявило, що адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

Російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні й критикували Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість антитерористичної операції. 

Оголошення воєнного стану, зокрема, дозволило б російській владі вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових, — зазначають аналітики.

Очільник Росії Володимир Путін утримується від офіційного оголошення стану війни, щоб запобігти внутрішньому невдоволенню, яке могло б поставити під загрозу стабільність путінського режиму.

Ймовірно, Путін призначив Бортнікова керівником контртерористичної операції, тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму.

Аналітики ISW вважають, що складна система управління антитерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію.

Скільки бійців ЗСУ проводять наступ у Курській області

Оскільки Генштаб ЗСУ жодним чином досі не коментував прорив на російську територію — точної інформації наразі немає.

Однак, згідно з даними видання Forbes, загалом в зоні вторгнення ЗСУ в Курську область і навколо неї може перебувати до 10 тис українських солдатів.

Також повідомляється про те, що наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, кожна чисельністю до 2 тис осіб: 22-а, 88-а та 80-а.

Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніки.

Артилерія, безпілотники та ППО грають важливу допоміжну роль.

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