Західні журналісти дізналися ймовірну ціль наступу ЗСУ на Курщині РФ

ЗСУ не планують анексувати Курську область РФ. Метою операції українських військових є дестабілізація ситуації в Росії.
Головні тези:
- Метою наступу ЗСУ на Курщині РФ є дестабілізація ситуації в Росії та прорив у путінський режим.
- Українські війська не мають планів анексувати території, які вони контролюють, та додержуються міжнародного гуманітарного права.
- ЗСУ ведуть операцію на території Бєлгородської області РФ, захоплюючи населені пункти під прикриттям артилерії.
- Українські війська заявляють про тисячі учасників у операції, відкидаючи російські звинувачення у применшенні масштабу боїв.
- ЗСУ гарантують, що не створять проблем для ядерної безпеки під час операції в Курської АЕС біля кордону.
ЗСУ хочуть дестабілізувати путінський режим
Як розповів виданню один із силовиків на умовах анонімності, мета наступу на Курщині — розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон.
Окрім цього він додав, що в операції беруть участь "набагато більше" українських військових, ніж 1000, про яку заявляли в РФ, мова йде про "тисячі".
Посадовець сказав, що українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, і не планують анексувати території, які вони зараз контролюють.
Щодо захоплення Курської АЕС біля кордону, він сказав наступне:
ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ
Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії.
Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:
На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:
Натомість росіяни намагаються применшити масштаб боїв. Нещодавно у Брянській, Курській та Бєлгородській областях ввели режим контртерористичної операції.
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