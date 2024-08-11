Західні журналісти дізналися ймовірну ціль наступу ЗСУ на Курщині РФ

ЗСУ не планують анексувати Курську область РФ. Метою операції українських військових є дестабілізація ситуації в Росії.

ЗСУ хочуть дестабілізувати путінський режим

Як розповів виданню один із силовиків на умовах анонімності, мета наступу на Курщині — розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон.

Окрім цього він додав, що в операції беруть участь "набагато більше" українських військових, ніж 1000, про яку заявляли в РФ, мова йде про "тисячі".

Посадовець сказав, що українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, і не планують анексувати території, які вони зараз контролюють.

Немає жодної ідеї анексії... Ми діємо в суворій відповідності до міжнародного права, — сказав він, порівнюючи це з ймовірними порушеннями з боку російських військ на окупованій території. Поширити

Щодо захоплення Курської АЕС біля кордону, він сказав наступне:

Подивимося, як буде розвиватися Курська операція. Ми абсолютно не будемо створювати проблеми для ядерної безпеки. Це ми можемо гарантувати, — сказав він. Поширити

ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ

Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії.

Під прикриттям артилерії ЗСУ зайшли в нп Пороз Грайворонского міського округу Бєлгородської області, — пише російський військовий канал “Записки ветерана”. Поширити

Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:

На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:

Бажаю здоров’я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункті Пороз, Бєлгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям Слава! Поширити