Західні журналісти дізналися ймовірну ціль наступу ЗСУ на Курщині РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Західні журналісти дізналися ймовірну ціль наступу ЗСУ на Курщині РФ

Західні журналісти дізналися ймовірну ціль наступу ЗСУ на Курщині РФ
Джерело:  France 24

ЗСУ не планують анексувати Курську область РФ. Метою операції українських військових є дестабілізація ситуації в Росії. 

Головні тези:

  • Метою наступу ЗСУ на Курщині РФ є дестабілізація ситуації в Росії та прорив у путінський режим.
  • Українські війська не мають планів анексувати території, які вони контролюють, та додержуються міжнародного гуманітарного права.
  • ЗСУ ведуть операцію на території Бєлгородської області РФ, захоплюючи населені пункти під прикриттям артилерії.
  • Українські війська заявляють про тисячі учасників у операції, відкидаючи російські звинувачення у применшенні масштабу боїв.
  • ЗСУ гарантують, що не створять проблем для ядерної безпеки під час операції в Курської АЕС біля кордону.

ЗСУ хочуть дестабілізувати путінський режим

Як розповів виданню один із силовиків на умовах анонімності, мета наступу на Курщині  — розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон.

Окрім цього він додав, що в операції беруть участь "набагато більше" українських військових, ніж 1000, про яку заявляли в РФ, мова йде про "тисячі".

Посадовець сказав, що українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, і не планують анексувати території, які вони зараз контролюють.

Немає жодної ідеї анексії... Ми діємо в суворій відповідності до міжнародного права, — сказав він, порівнюючи це з ймовірними порушеннями з боку російських військ на окупованій території.

Щодо захоплення Курської АЕС біля кордону, він сказав наступне:

Подивимося, як буде розвиватися Курська операція. Ми абсолютно не будемо створювати проблеми для ядерної безпеки. Це ми можемо гарантувати, — сказав він.

ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ

Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії.

Під прикриттям артилерії ЗСУ зайшли в нп Пороз Грайворонского міського округу Бєлгородської області, — пише російський військовий канал “Записки ветерана”.

Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:

На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:

Бажаю здоров’я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункті Пороз, Бєлгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям Слава!

Натомість росіяни намагаються применшити масштаб боїв. Нещодавно у Брянській, Курській та Бєлгородській областях ввели режим контртерористичної операції.

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