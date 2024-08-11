Армия РФ обстреляла Херсон и область — есть жертвы

11 августа российские захватчики продолжали терроризировать Херсонскую область — они убили пожилую женщину в Херсоне и ранили нескольких мирных жителей региона.
Главные тезисы
- В результате обстрела Россией населенных пунктов Херсонщины были ранены несколько человек.
- Во время масштабной ночной атаки на Украину российские захватчики использовали 4 баллистические ракеты и 57 ударных БПЛА.
- Силы ПВО Украины уничтожили 53 российских дрона в разных областях страны.
- Баллистические ракеты KN-23 представляют серьезную угрозу для гражданского населения.
Россияне атаковали Херсон и область 11 августа. Что известно
О деталях обстрелов сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он отмечает, что 11 августа из-за обстрела врага в Херсоне погибла 93-летняя женщина.
Кроме того, указано, что накануне российские оккупанты с помощью БПЛА атаковали мирное население в поселке Киндейка.
Согласно последним данным, травмы получили два человека, которые находились на улице — мужчина, 49 лет и 55-летняя женщина. У обоих — контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы.
Мужчина был ранен в плечо, у женщины — обломочное ранение ноги, оба в больнице.
Также местные власти сообщают, что в Антоновке под российский обстрел попала местная жительница.
72-летняя женщина получила минно-взрывную травму, ее госпитализировали.
Атака РФ на Украину 11 августа — последние подробности
Ночью российские захватчики совершили очередную атаку на Украину 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ.
В Киевской области из-за российского удара погибли отец и сын, которому было 4 года.
Также враг ударил по городу Покровск, что в Донецкой области, вероятно, из реактивной артиллерии.
Силам ПВО Украины удалось уничтожить 53 российских дрона в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.
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