Армия РФ обстреляла Херсон и область — есть жертвы

11 августа российские захватчики продолжали терроризировать Херсонскую область — они убили пожилую женщину в Херсоне и ранили нескольких мирных жителей региона.

Россияне атаковали Херсон и область 11 августа. Что известно

О деталях обстрелов сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отмечает, что 11 августа из-за обстрела врага в Херсоне погибла 93-летняя женщина.

К сожалению, снова имеем трагическое известие. Из-за обстрела в Херсоне погибла 93-летняя женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким убитой, — сказано в сообщении Прокудина. Поделиться

Кроме того, указано, что накануне российские оккупанты с помощью БПЛА атаковали мирное население в поселке Киндейка.

Согласно последним данным, травмы получили два человека, которые находились на улице — мужчина, 49 лет и 55-летняя женщина. У обоих — контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы.

Мужчина был ранен в плечо, у женщины — обломочное ранение ноги, оба в больнице.

Также местные власти сообщают, что в Антоновке под российский обстрел попала местная жительница.

72-летняя женщина получила минно-взрывную травму, ее госпитализировали.

Атака РФ на Украину 11 августа — последние подробности

Ночью российские захватчики совершили очередную атаку на Украину 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ.

В Киевской области из-за российского удара погибли отец и сын, которому было 4 года.

Также враг ударил по городу Покровск, что в Донецкой области, вероятно, из реактивной артиллерии.

Силам ПВО Украины удалось уничтожить 53 российских дрона в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.