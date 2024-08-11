ВСУ уничтожили более 8 тыс военных, два вертолета и самолет армии РФ за неделю

С 4 по 11 августа украинские военные ликвидировали 8010 солдат русской армии. Кроме живой силы, наши защитники уничтожили большое количество военной техники.
Главные тезисы
- За неделю было уничтожено значительное количество военной техники армии РФ, включая танки, бронированные машины, артиллерийские системы и ПВО.
- Силы обороны Украины остановили семь штурмовых действий на Северском направлении и 11 попыток противника прорвать оборону на Краматорском направлении.
- За одни сутки силами обороны было уничтожено более 1200 российских захватчиков и значительное количество техники, включая танки, артиллерию и вертолеты.
- На Лиманском направлении украинские войска отразили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Серебрянском лесу.
Что известно о потерях армии РФ за последнюю неделю
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, общие боевые потери противника за последнюю неделю ориентировочно составили:
личного состава 8010 человек ликвидировано,
танков — 36 ед.,
боевых бронированных машин — 108 ед.,
артиллерийских систем — 387 ед.,
РСЗО — 5 ед.,
средств ПВО — 8 ед,
самолетов — 1 ед.,
вертолетов — 2 ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 301,
крылатых ракет — 11,
автомобильной техники и автоцистерн — 498 ед,
специальной техники — 66.
Какие потери армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8447 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 16363 (+13) ед;
артиллерийских систем — 16663 (+58) ед;
РСЗО — 1143 ед.;
средства ПВО — 918 ед;
самолетов — 366 ед.;
вертолетов — 328 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13399 (+27) ед;
крылатые ракеты — 2425 ед;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22524 (+71) ед;
специальная техника — 2800 (+11) ед.
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений.
На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак окупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны Украины остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.
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