ВСУ уничтожили более 8 тыс военных, два вертолета и самолет армии РФ за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 8 тыс военных, два вертолета и самолет армии РФ за неделю

ВСУ уничтожили более 8 тыс военных, два вертолета и самолет армии РФ за неделю
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С 4 по 11 августа украинские военные ликвидировали 8010 солдат русской армии. Кроме живой силы, наши защитники уничтожили большое количество военной техники.

Главные тезисы

 

  • За неделю было уничтожено значительное количество военной техники армии РФ, включая танки, бронированные машины, артиллерийские системы и ПВО.
  • Силы обороны Украины остановили семь штурмовых действий на Северском направлении и 11 попыток противника прорвать оборону на Краматорском направлении.
  • За одни сутки силами обороны было уничтожено более 1200 российских захватчиков и значительное количество техники, включая танки, артиллерию и вертолеты.
  • На Лиманском направлении украинские войска отразили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Серебрянском лесу.

Что известно о потерях армии РФ за последнюю неделю

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, общие боевые потери противника за последнюю неделю ориентировочно составили:

  • личного состава 8010 человек ликвидировано,

  • танков — 36 ед.,

  • боевых бронированных машин — 108 ед.,

  • артиллерийских систем — 387 ед.,

  • РСЗО — 5 ед.,

  • средств ПВО — 8 ед,

  • самолетов — 1 ед.,

  • вертолетов — 2 ед.,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 301,

  • крылатых ракет — 11,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 498 ед,

  • специальной техники — 66.

Какие потери армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8447 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 16363 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 16663 (+58) ед;

  • РСЗО — 1143 ед.;

  • средства ПВО — 918 ед;

  • самолетов — 366 ед.;

  • вертолетов — 328 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13399 (+27) ед;

  • крылатые ракеты — 2425 ед;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22524 (+71) ед;

  • специальная техника — 2800 (+11) ед.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений.

  • На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак окупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

  • На Северском направлении Силами обороны Украины остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Временного Яра. Около последнего произошло более 80 процентов всех боеприкосновений.

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