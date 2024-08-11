ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 58 артсистем и вертолет армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений.

На Северском направлении Силами обороны Украины остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак окупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении наши воины остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Временного Яра. Около последнего произошло более 80 процентов всех боеприкосновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и близлежащих территориях нанес за сутки девять авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанне, Гродовка и Воздвиженка — десять, восемь и пять соответственно.