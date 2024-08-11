ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 58 артсистем и вертолет армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 590920 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат и технику российской армии.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 600 тысяч военных.
- На фронте зафиксировано 114 боевых столкновений, где украинские войска отразили несколько штурмовых действий в различных районах.
- Основные направления боев - Лиманское, Северское, Краматорское, Торецкое, Покровское и Кураховское.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8447 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 16363 (+13) ед;
артиллерийских систем — 16663 (+58) ед;
РСЗО — 1143 ед.;
средства ПВО — 918 ед.;
самолетов — 366 ед;
вертолетов — 328 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13399 (+27) ед;
крылатые ракеты — 2425 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22524 (+71) ед;
специальная техника — 2800 (+11) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений.
На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак окупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны Украины остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.
На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и близлежащих территориях нанес за сутки девять авиаударов.
На Покровском направлении наши защитники отразили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанне, Гродовка и Воздвиженка — десять, восемь и пять соответственно.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты девять раз пытались прорвать оборону наших войск.
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