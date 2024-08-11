ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 58 артсистем та вертоліт армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 58 артсистем та вертоліт армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 58 артсистем та вертоліт армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 590 920 військових.

Головні тези:

  • За добу українські ЗСУ знищили понад 1200 солдатів та 58 артилерійських систем та вертоліт армії РФ.
  • Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 590 920 військових.
  • На фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень. Війська оборони вдало відбили 17 атак окупантів на Лиманському напрямку.
  • Силами оборони України зупинено сім штурмових дій на Сіверському напрямку та 11 спроб противника на Краматорському напрямку.
  • Найбільше ворожих атак було на Торецькому напрямку, де окупанти намагалися прорвати оборону у районах Північного, Залізного та інших населених пунктів.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8447 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 16363 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 16663 (+58) од.;

  • РСЗВ — 1143 од.;

  • засоби ППО — 918 од.;

  • літаків — 366 од.;

  • вертольотів — 328 (+1) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од.;

  • крилаті ракети — 2425 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од.;

  • спеціальна техніка — 2800 (+11) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

  • На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка — десять, вісім та п’ять відповідно.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.

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