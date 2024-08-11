ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 58 артсистем та вертоліт армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 590 920 військових.
Головні тези:
- За добу українські ЗСУ знищили понад 1200 солдатів та 58 артилерійських систем та вертоліт армії РФ.
- Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 590 920 військових.
- На фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень. Війська оборони вдало відбили 17 атак окупантів на Лиманському напрямку.
- Силами оборони України зупинено сім штурмових дій на Сіверському напрямку та 11 спроб противника на Краматорському напрямку.
- Найбільше ворожих атак було на Торецькому напрямку, де окупанти намагалися прорвати оборону у районах Північного, Залізного та інших населених пунктів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8447 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 16363 (+13) од.;
артилерійських систем — 16663 (+58) од.;
РСЗВ — 1143 од.;
засоби ППО — 918 од.;
літаків — 366 од.;
вертольотів — 328 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од.;
крилаті ракети — 2425 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од.;
спеціальна техніка — 2800 (+11) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка — десять, вісім та п’ять відповідно.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ.
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