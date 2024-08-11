ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 58 артсистем та вертоліт армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нь’ю-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка — десять, вісім та п’ять відповідно.