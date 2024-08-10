Винищувачі F-16 в Україні. Данські інструктори навчають пілотів ПС ЗСУ — відео

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як інструктори НАТО з Данії навчають українських пілотів керувати літаками F-16.
Головні тези:
- Данські інструктори з НАТО навчають українських пілотів керувати винищувачами F-16.
- Українські пілоти отримують навички керування та обслуговування сучасних літаків.
- Перший український F-16 оснащений системою раннього попередження Terma PIDS+.
- Система попередження Hensoldt AAR-60(V)2 надає важливе покриття довкола літака.
- MWS складається з шести датчиків і комп'ютера для забезпечення самозахисту F-16.
Українські пілоти вчаться керувати F-16 — відео
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та оприлюднили відповідне відео у Фейсбуці з посиланням на Організацію Північноатлантичного договору.
Що відомо про перші українські F-16
На західних винищувачах F-16, які вже прибули в Україну, є пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.
Системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащені всі винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).
Ще 6 років тому Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.
Експерти також звертають увагу на те, що MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, адже дає можливість літаку завчасно виявляти ракети ворога.
Окрім того, наголошується, що MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп’ютер встановлений в правому пілоні.
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