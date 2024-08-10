Винищувачі F-16 в Україні. Данські інструктори навчають пілотів ПС ЗСУ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Винищувачі F-16 в Україні. Данські інструктори навчають пілотів ПС ЗСУ — відео

Генштаб ЗСУ
F-16

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як інструктори НАТО з Данії навчають українських пілотів керувати літаками F-16.

Головні тези:

  • Данські інструктори з НАТО навчають українських пілотів керувати винищувачами F-16.
  • Українські пілоти отримують навички керування та обслуговування сучасних літаків.
  • Перший український F-16 оснащений системою раннього попередження Terma PIDS+.
  • Система попередження Hensoldt AAR-60(V)2 надає важливе покриття довкола літака.
  • MWS складається з шести датчиків і комп'ютера для забезпечення самозахисту F-16.

Українські пілоти вчаться керувати F-16 — відео

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та оприлюднили відповідне відео у Фейсбуці з посиланням на Організацію Північноатлантичного договору.

В Україну прибули F-16. Подивіться на те як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх.

Що відомо про перші українські F-16

На західних винищувачах F-16, які вже прибули в Україну, є пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

Системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащені всі винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

Ще 6 років тому Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.

Експерти також звертають увагу на те, що MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, адже дає можливість літаку завчасно виявляти ракети ворога.

Окрім того, наголошується, що MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп’ютер встановлений в правому пілоні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся з пропозицією до НАТО на тлі прибуття F-16
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський уперше відреагував на прибуття F-16 в Україну
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чим оснащені нові українські F-16 — перші подробиці
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?