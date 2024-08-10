Винищувачі F-16 в Україні. Данські інструктори навчають пілотів ПС ЗСУ — відео

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як інструктори НАТО з Данії навчають українських пілотів керувати літаками F-16.

Українські пілоти вчаться керувати F-16 — відео

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та оприлюднили відповідне відео у Фейсбуці з посиланням на Організацію Північноатлантичного договору.

В Україну прибули F-16. Подивіться на те як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх. Поширити

Що відомо про перші українські F-16

На західних винищувачах F-16, які вже прибули в Україну, є пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

Системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащені всі винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

Ще 6 років тому Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.

Експерти також звертають увагу на те, що MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, адже дає можливість літаку завчасно виявляти ракети ворога.

Окрім того, наголошується, що MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп’ютер встановлений в правому пілоні.