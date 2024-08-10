Истребители F-16 в Украине. Датские инструкторы обучают пилотов ВС ВСУ — видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как инструкторы НАТО из Дании учат украинских пилотов управлять самолетами F-16.

Украинские пилоты учатся управлять F-16 — видео

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и обнародовали соответствующее видео в Facebook со ссылкой на Организацию Североатлантического договора.

В Украину прибыли F-16. Посмотрите на то, как датские инструкторы учат украинских пилотов, техников и наземный персонал руководить истребителями и обслуживать их. Поделиться

Что известно о первых украинских F-16

На прибывших в Украину западных истребителях F-16 есть пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.

Система датской разработки и производства компании Terma оснащена всеми истребителями всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF).

Еще 6 лет назад Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия заказали пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 для своих F-16.

Эксперты также обращают внимание на то, что MWS обеспечивает жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты F-16, ведь позволяет самолету заблаговременно выявлять ракеты врага.

Кроме того, отмечается, что MWS состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика установлены на каждом из двух пилонах, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета. Компьютер установлен в правом пилоне.