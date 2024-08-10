Истребители F-16 в Украине. Датские инструкторы обучают пилотов ВС ВСУ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Истребители F-16 в Украине. Датские инструкторы обучают пилотов ВС ВСУ — видео

Генштаб ВСУ
F-16
Читати українською

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как инструкторы НАТО из Дании учат украинских пилотов управлять самолетами F-16.

Главные тезисы

  • Датские инструкторы из НАТО обучают украинских пилотов управлять истребителями F-16 в Украине.
  • Первый украинский F-16 оснащен системой раннего предупреждения Terma PIDS+ для обеспечения самозащиты.
  • Многоцелевая система MWS F-16 состоит из шести датчиков и компьютера, обеспечивая полное покрытие вокруг самолета.
  • Украинские пилоты получают необходимые навыки и знания для управления и обслуживания современных истребителей.
  • Техническое сотрудничество между Украиной и НАТО способствует повышению боеспособности украинских ВС.

Украинские пилоты учатся управлять F-16 — видео

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и обнародовали соответствующее видео в Facebook со ссылкой на Организацию Североатлантического договора.

В Украину прибыли F-16. Посмотрите на то, как датские инструкторы учат украинских пилотов, техников и наземный персонал руководить истребителями и обслуживать их.

Что известно о первых украинских F-16

На прибывших в Украину западных истребителях F-16 есть пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.

Система датской разработки и производства компании Terma оснащена всеми истребителями всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF).

Еще 6 лет назад Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия заказали пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 для своих F-16.

Эксперты также обращают внимание на то, что MWS обеспечивает жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты F-16, ведь позволяет самолету заблаговременно выявлять ракеты врага.

Кроме того, отмечается, что MWS состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика установлены на каждом из двух пилонах, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета. Компьютер установлен в правом пилоне.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обратился с предложением к НАТО на фоне прибытия F-16
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский впервые отреагировал на прибытие F-16 в Украину
Александр Сырский
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем оснащены новые украинские F-16 — первые подробности
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?