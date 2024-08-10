Истребители F-16 в Украине. Датские инструкторы обучают пилотов ВС ВСУ — видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как инструкторы НАТО из Дании учат украинских пилотов управлять самолетами F-16.
Главные тезисы
- Датские инструкторы из НАТО обучают украинских пилотов управлять истребителями F-16 в Украине.
- Первый украинский F-16 оснащен системой раннего предупреждения Terma PIDS+ для обеспечения самозащиты.
- Многоцелевая система MWS F-16 состоит из шести датчиков и компьютера, обеспечивая полное покрытие вокруг самолета.
- Украинские пилоты получают необходимые навыки и знания для управления и обслуживания современных истребителей.
- Техническое сотрудничество между Украиной и НАТО способствует повышению боеспособности украинских ВС.
Украинские пилоты учатся управлять F-16 — видео
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и обнародовали соответствующее видео в Facebook со ссылкой на Организацию Североатлантического договора.
Что известно о первых украинских F-16
На прибывших в Украину западных истребителях F-16 есть пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.
Система датской разработки и производства компании Terma оснащена всеми истребителями всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF).
Еще 6 лет назад Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия заказали пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 для своих F-16.
Эксперты также обращают внимание на то, что MWS обеспечивает жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты F-16, ведь позволяет самолету заблаговременно выявлять ракеты врага.
Кроме того, отмечается, что MWS состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика установлены на каждом из двух пилонах, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета. Компьютер установлен в правом пилоне.
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