ЗСУ знищили понад 8 тис військових, два вертольоти та літак армії РФ за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 8 тис військових, два вертольоти та літак армії РФ за тиждень

ЗСУ знищили понад 8 тис військових, два вертольоти та літак армії РФ за тиждень
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З 4 по 11 серпня українські військові ліквідували 8010 солдатів російської армії. Окрім живої сили наші захисники знищили велику кількість військової техніки.

Головні тези:

 

  • Втрати армії РФ за добу охоплюють ліквідацію більше ніж 1200 ворогів та знищення танків, броньованих машин, артилерії та іншої техніки.
  • Зафіксовано 114 бойових зіткнень, де відзначається успішна оборона українських військ на Лиманському, Сіверському та Краматорському напрямках.
  • На Лиманському напрямку українські війська відбили 17 атак окупантів, на Сіверському зупинено 7 штурмових дій, а на Краматорському - 11 спроб противника прорвати оборону.

Що відомо про втрати армії РФ за останній тиждень

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, загальні бойові втрати противника за останній тиждень орієнтовно склали:

  • особового складу 8010 осіб ліквідовано,

  • танків — 36 од.,

  • бойових броньованих машин — 108 од.,

  • артилерійських систем — 387 од.,

  • РСЗВ — 5 од.,

  • засобів ППО — 8 од,

  • літаків — 1 од.,

  • вертольотів — 2 од.,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 301,

  • крилатих ракет — 11,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 498 од,

  • спеціальної техніки — 66.

Які втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8447 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 16363 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 16663 (+58) од.;

  • РСЗВ — 1143 од.;

  • засоби ППО — 918 од.;

  • літаків — 366 од.;

  • вертольотів — 328 (+1) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од.;

  • крилаті ракети — 2425 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од.;

  • спеціальна техніка — 2800 (+11) од.

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень.

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