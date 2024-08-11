ЗСУ знищили понад 8 тис військових, два вертольоти та літак армії РФ за тиждень

З 4 по 11 серпня українські військові ліквідували 8010 солдатів російської армії. Окрім живої сили наші захисники знищили велику кількість військової техніки.
Головні тези:
- Втрати армії РФ за добу охоплюють ліквідацію більше ніж 1200 ворогів та знищення танків, броньованих машин, артилерії та іншої техніки.
- Зафіксовано 114 бойових зіткнень, де відзначається успішна оборона українських військ на Лиманському, Сіверському та Краматорському напрямках.
- На Лиманському напрямку українські війська відбили 17 атак окупантів, на Сіверському зупинено 7 штурмових дій, а на Краматорському - 11 спроб противника прорвати оборону.
Що відомо про втрати армії РФ за останній тиждень
Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, загальні бойові втрати противника за останній тиждень орієнтовно склали:
особового складу 8010 осіб ліквідовано,
танків — 36 од.,
бойових броньованих машин — 108 од.,
артилерійських систем — 387 од.,
РСЗВ — 5 од.,
засобів ППО — 8 од,
літаків — 1 од.,
вертольотів — 2 од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 301,
крилатих ракет — 11,
автомобільної техніки та автоцистерн — 498 од,
спеціальної техніки — 66.
Які втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8447 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 16363 (+13) од.;
артилерійських систем — 16663 (+58) од.;
РСЗВ — 1143 од.;
засоби ППО — 918 од.;
літаків — 366 од.;
вертольотів — 328 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од.;
крилаті ракети — 2425 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од.;
спеціальна техніка — 2800 (+11) од.
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.
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