Что нужно для повторного военного мятежа в РФ — ответ Буданова

Глава украинской разведки заявил, что для повторного военного мятежа в Российской Федерации нужен лидер на месте.
Главные тезисы
- Для повторного военного мятежа в России необходим лидер на месте, способный объединить и провести этнические группы.
- Украинская разведка знала о подготовки мятежа частной военной компанией “Вагнер”.
- Руководитель ГУР украинского Минобороны подчеркивает, что наличие экономических проблем в России усугубляет вероятность мятежа.
- Эксперт утверждает, что власти РФ научились адаптировать общество к проблемам, а сценарий мятежа требует сильного лидера, которого пока не видно.
Наблюдается ли у РФ возможность нового мятежа
Как рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов Украина знала о подготовке мятежа частной военной компанией (ПИК) "Вагнера" еще за полгода.
Впрочем, сегодня же порывы к этому сценарию в России не наблюдаются. Однако если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте.
Относительно бунта Пригожина Кирилл Буданов отметил, что бывший глава ППК "Вагнера" был сложной личностью и ультрапатриотом. Во время мятежа он планировал зайти в Кремль и мысленно шел спасать Россию.
Буданов оценил вероятность начала нового мятежа в России
По убеждению шефа украинской разведки, мятежи в стране-агрессорке на фоне усложнения экономических проблем маловероятны, поэтому на такое развитие событий рассчитывать не стоит.
Как отмечает Кирилл Буданов, следует признать тот факт, что власти РФ научились достаточно системно адаптировать свое общество к этим проблемам.
Кроме того, что важно понимать, уровень запроса в российском обществе намного ниже, чем в украинском.
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