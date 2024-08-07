Что нужно для повторного военного мятежа в РФ — ответ Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Что нужно для повторного военного мятежа в РФ — ответ Буданова

Что нужно для повторного военного мятежа в РФ — ответ Буданова
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Источник:  Forbes Украина

Глава украинской разведки заявил, что для повторного военного мятежа в Российской Федерации нужен лидер на месте.

Главные тезисы

  • Для повторного военного мятежа в России необходим лидер на месте, способный объединить и провести этнические группы.
  • Украинская разведка знала о подготовки мятежа частной военной компанией “Вагнер”.
  • Руководитель ГУР украинского Минобороны подчеркивает, что наличие экономических проблем в России усугубляет вероятность мятежа.
  • Эксперт утверждает, что власти РФ научились адаптировать общество к проблемам, а сценарий мятежа требует сильного лидера, которого пока не видно.

Наблюдается ли у РФ возможность нового мятежа

Как рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов Украина знала о подготовке мятежа частной военной компанией (ПИК) "Вагнера" еще за полгода.

Впрочем, сегодня же порывы к этому сценарию в России не наблюдаются. Однако если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте.

Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способность. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился очень заранее.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Руководитель ГУР

Относительно бунта Пригожина Кирилл Буданов отметил, что бывший глава ППК "Вагнера" был сложной личностью и ультрапатриотом. Во время мятежа он планировал зайти в Кремль и мысленно шел спасать Россию.

Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть". Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Ибо одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства где-то в другом месте. И ты уже не соединишь эту любовь. И он остановился, прислушался к Лукашенко (Александр Лукашенко, — ред.), это он ему говорил, — объяснил Буданов.

Буданов оценил вероятность начала нового мятежа в России

По убеждению шефа украинской разведки, мятежи в стране-агрессорке на фоне усложнения экономических проблем маловероятны, поэтому на такое развитие событий рассчитывать не стоит.

Такое, как сделал Пригожин, может сделать только сильный лидер. А такого пока не усматривается, — рассказал Буданов.

Как отмечает Кирилл Буданов, следует признать тот факт, что власти РФ научились достаточно системно адаптировать свое общество к этим проблемам.

Кроме того, что важно понимать, уровень запроса в российском обществе намного ниже, чем в украинском.

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