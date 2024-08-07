Что нужно для повторного военного мятежа в РФ — ответ Буданова

Глава украинской разведки заявил, что для повторного военного мятежа в Российской Федерации нужен лидер на месте.

Наблюдается ли у РФ возможность нового мятежа

Как рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов Украина знала о подготовке мятежа частной военной компанией (ПИК) "Вагнера" еще за полгода.

Впрочем, сегодня же порывы к этому сценарию в России не наблюдаются. Однако если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте.

Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способность. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился очень заранее. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Относительно бунта Пригожина Кирилл Буданов отметил, что бывший глава ППК "Вагнера" был сложной личностью и ультрапатриотом. Во время мятежа он планировал зайти в Кремль и мысленно шел спасать Россию.

Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть". Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Ибо одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства где-то в другом месте. И ты уже не соединишь эту любовь. И он остановился, прислушался к Лукашенко (Александр Лукашенко, — ред.), это он ему говорил, — объяснил Буданов. Поделиться

Буданов оценил вероятность начала нового мятежа в России

По убеждению шефа украинской разведки, мятежи в стране-агрессорке на фоне усложнения экономических проблем маловероятны, поэтому на такое развитие событий рассчитывать не стоит.

Такое, как сделал Пригожин, может сделать только сильный лидер. А такого пока не усматривается, — рассказал Буданов. Поделиться

Как отмечает Кирилл Буданов, следует признать тот факт, что власти РФ научились достаточно системно адаптировать свое общество к этим проблемам.

Кроме того, что важно понимать, уровень запроса в российском обществе намного ниже, чем в украинском.