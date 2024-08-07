Що потрібно для повторного військового заколоту в РФ — відповідь Буданова

Голова української розвідки заявив, що для повторного військового заколоту в Російській Федерації потрібен лідер на місці.

Чи спостерігається у РФ можливість нового заколоту

Як розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов Україна знала про підготовку заколоту приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнера" ще за пів року.

Втім, сьогодні ж, пориви до цього сценарію в Росії не спостерігаються. Проте якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці.

Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, бунт вагнерівців готувався дуже заздалегідь. Кирило Буданов Керівник ГУР

Щодо бунту Пригожина Кирило Буданов зазначив, що колишній голова ПВК "Вагнера" був складною особистістю й ультрапатріотом. Під час заколоту він планував зайти до Кремля й в думках йшов рятувати Росію.

Але йому пояснили: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе "взути". Але цим ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо одномоментно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави — десь в іншому місці. І ти вже не зʼєднаєш цю любов. І він зупинився, прислухався до Лукашенка (Олександр Лукашенко, — ред.), це він йому говорив, — пояснив Буданов. Поширити

Буданов оцінив ймовірність початку нового бунту в Росії

На переконання шефа української розвідки, заколоти в країні-агресорці на тлі ускладнення економічних проблем малоймовірні, тому на такий розвиток подій розраховувати не варто.

Таке як зробив Пригожин (ексватажок ПВК “Вагнер” — ред.), може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається, — розповів Буданов. Поширити

Як зазначає Кирило Буданов, потрібно визнати той факт, що влада РФ навчилася досить системно адаптувати своє суспільство до цих проблем.

Окрім того, що важливо розуміти, рівень запиту у російському суспільстві набагато нижчий, ніж в українському.