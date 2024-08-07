Що потрібно для повторного військового заколоту в РФ — відповідь Буданова

Голова української розвідки заявив, що для повторного військового заколоту в Російській Федерації потрібен лідер на місці.
Головні тези:
- Для повторного військового заколоту у РФ потрібний лідер на місці, за словами Кирила Буданова.
- Підготовка до бунту приватної військової компанії “Вагнера” була відома українській розвідці заздалегідь.
- Буданов, що у Росії на цей час не спостерігається поривів до сценарію військового заколоту.
- Ймовірність нового бунту у РФ оцінюється як малоймовірна через відсутність сильного лідера.
Чи спостерігається у РФ можливість нового заколоту
Як розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов Україна знала про підготовку заколоту приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнера" ще за пів року.
Втім, сьогодні ж, пориви до цього сценарію в Росії не спостерігаються. Проте якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці.
Щодо бунту Пригожина Кирило Буданов зазначив, що колишній голова ПВК "Вагнера" був складною особистістю й ультрапатріотом. Під час заколоту він планував зайти до Кремля й в думках йшов рятувати Росію.
Буданов оцінив ймовірність початку нового бунту в Росії
На переконання шефа української розвідки, заколоти в країні-агресорці на тлі ускладнення економічних проблем малоймовірні, тому на такий розвиток подій розраховувати не варто.
Як зазначає Кирило Буданов, потрібно визнати той факт, що влада РФ навчилася досить системно адаптувати своє суспільство до цих проблем.
Окрім того, що важливо розуміти, рівень запиту у російському суспільстві набагато нижчий, ніж в українському.
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