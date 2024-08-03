Буданов оцінив ймовірність початку нового бунту в Росії

Як вважає начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, найближчим часом у країні-агресорці РФ не варто очікувати на заколоти — наразі вони малоймовірні.

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Таке як зробив Пригожин (ексватажок ПВК “Вагнер” — ред.), може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

На переконання шефа української розвідки, заколоти в країні-агресорці на тлі ускладнення економічних проблем також малоймовірні, тому на такий розвиток подій розраховувати не варто.

Як зазначає Кирило Буданов, потрібно визнати той факт, що влада РФ навчилася досить системно адаптувати своє суспільство до цих проблем.

Окрім того, що важливо розуміти, рівень запиту у російському суспільстві набагато нижчий, ніж в українському.

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Кирило Буданов звертає увагу на те, що завданням максимум російського диктатора залишається отримання контрою над Україною будь-яким шляхом.

Взагалі будь-яким. Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине ― вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу, — зазначає начальник ГУР МОУ. Поширити

Окрім того, Кирило Буданов наголосив, що спроба армії РФ створити так звану “буферну зону” у Харківській області виявилася провальною завдяки успішній обороні українських воїнів.

Ба більше, шеф розвідки додав, що перебування російських загарбників на окупованій території залишається питанням часу.