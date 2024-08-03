Буданов оцінив ймовірність початку нового бунту в Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов оцінив ймовірність початку нового бунту в Росії

Буданов
Джерело:  ТСН

Як вважає начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, найближчим часом у країні-агресорці РФ не варто очікувати на заколоти — наразі вони малоймовірні.

Головні тези:

  • Буданова наголошує, що влада РФ вміє адаптувати суспільство до економічних проблем.
  • Метою Путіна залишається отримання контролю над усією Україною.
  • Російська спроба створення “буферної зони" у Харківській області була провальною.
  • Знаходження російських загарбників на окупованій території Харківщини є лише питанням часу.

Що важливо знати про ситуацію в Росії — аналіз Буданова

Таке як зробив Пригожин (ексватажок ПВК “Вагнер” — ред.), може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

На переконання шефа української розвідки, заколоти в країні-агресорці на тлі ускладнення економічних проблем також малоймовірні, тому на такий розвиток подій розраховувати не варто.

Як зазначає Кирило Буданов, потрібно визнати той факт, що влада РФ навчилася досить системно адаптувати своє суспільство до цих проблем.

Окрім того, що важливо розуміти, рівень запиту у російському суспільстві набагато нижчий, ніж в українському.

Чи змінилися цілі Путіна у війні проти України

Кирило Буданов звертає увагу на те, що завданням максимум російського диктатора залишається отримання контрою над Україною будь-яким шляхом.

Взагалі будь-яким. Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине ― вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу, — зазначає начальник ГУР МОУ.

Окрім того, Кирило Буданов наголосив, що спроба армії РФ створити так звану “буферну зону” у Харківській області виявилася провальною завдяки успішній обороні українських воїнів.

Ба більше, шеф розвідки додав, що перебування російських загарбників на окупованій території залишається питанням часу.

 Ураження російських бомбардувальників на базі “Оленья” змусило хоч на кілька днів відтягнути чергові масові удари по нас.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

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