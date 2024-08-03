Буданов оцінив ймовірність початку нового бунту в Росії

Як вважає начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, найближчим часом у країні-агресорці РФ не варто очікувати на заколоти — наразі вони малоймовірні.
Головні тези:
- Буданова наголошує, що влада РФ вміє адаптувати суспільство до економічних проблем.
- Метою Путіна залишається отримання контролю над усією Україною.
- Російська спроба створення “буферної зони" у Харківській області була провальною.
- Знаходження російських загарбників на окупованій території Харківщини є лише питанням часу.
Що важливо знати про ситуацію в Росії — аналіз Буданова
На переконання шефа української розвідки, заколоти в країні-агресорці на тлі ускладнення економічних проблем також малоймовірні, тому на такий розвиток подій розраховувати не варто.
Як зазначає Кирило Буданов, потрібно визнати той факт, що влада РФ навчилася досить системно адаптувати своє суспільство до цих проблем.
Окрім того, що важливо розуміти, рівень запиту у російському суспільстві набагато нижчий, ніж в українському.
Чи змінилися цілі Путіна у війні проти України
Кирило Буданов звертає увагу на те, що завданням максимум російського диктатора залишається отримання контрою над Україною будь-яким шляхом.
Окрім того, Кирило Буданов наголосив, що спроба армії РФ створити так звану “буферну зону” у Харківській області виявилася провальною завдяки успішній обороні українських воїнів.
Ба більше, шеф розвідки додав, що перебування російських загарбників на окупованій території залишається питанням часу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-