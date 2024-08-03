Буданов оценил вероятность начала нового мятежа в России
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов оценил вероятность начала нового мятежа в России

Буданов
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Источник:  ТСН

Как считает начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, в ближайшее время в стране-агрессорке РФ не стоит ожидать мятежа — пока он маловероятен.

Главные тезисы

  • Буданова отмечает, что власти РФ умеют адаптировать общество к экономическим проблемам.
  • Целью Путина остается получение контроля над всей Украиной.
  • Российская попытка создания "буферной зоны" в Харьковской области была провальной.
  • Нахождение российских захватчиков на оккупированной территории Харьковщины - всего лишь вопрос времени.

Что важно знать о ситуации в России — анализ Буданова

Такое, как сделал Пригожин (экс-главарь ЧВК “Вагнер” — ред.), может сделать только сильный лидер. А такого пока не наблюдается.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

По убеждению шефа украинской разведки, мятежи в стране-агрессорке на фоне усложнения экономических проблем также маловероятны, поэтому на такое развитие событий рассчитывать не стоит.

Как отмечает Кирилл Буданов, следует признать тот факт, что власти РФ научились достаточно системно адаптировать свое общество к этим проблемам.

Кроме того, что важно понимать, уровень запроса в российском обществе намного ниже, чем в украинском.

Изменились ли цели Путина в войне против Украины

Кирилл Буданов обращает внимание на, что задачей максимум для российского диктатора остается получение контрой над Украиной любым путем.

Вообще, любым. Задача минимум, и она пока единственная ― выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Она не менялась ни разу, — отмечает начальник ГУР МОУ.

Кроме того, Кирилл Буданов подчеркнул, что попытка армии РФ создать так называемую буферную зону в Харьковской области оказалась провальной благодаря успешной обороне украинских воинов.

Более того, шеф разведки добавил, что пребывание российских захватчиков на оккупированной территории остается вопросом времени.

Поражение российских бомбардировщиков на базе “Оленья” заставило хоть на несколько дней оттянуть очередные массовые удары по нам.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

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