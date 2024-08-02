Совы-символы Главного управления разведки Минобороны, которые были спасены в районе Липцов Харьковской области, отныне будут жить в Киевском зоопарке.
Главные тезисы
- Совы-символы Главного управления разведки Минобороны были спасены украинскими военными во время боевого задания на Харьковщине.
- Спасенные совы-символы получат специальный уход и реабилитацию в Киевском зоопарке.
- Решение передать сов полететь в зоопарк принято с целью поддержки и сотрудничества с украинской детской аудиторией.
- Директор зоопарка уверен, что благодаря компетентной работе сотрудников, птицы восстановятся и адаптируются к новым условиям жизни.
- Совы-символы ГУР станут обитателями специального авиария в Киевском зоопарке, где смогут радовать украинских детей и взрослых.
Что известно об удивительной истории спасения сов-символов ГУР
По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, птицу с именами Арей и Магура передали Киевскому зоопарку 1 августа.
Отмечается, что совы ГУР будут жить в специальном авиарии.
Юсов подчеркнул, что птицы спасли воины 92-й ОШБ во время выполнения боевого задания в населенном пункте Липцы на Харьковщине.
Совенят нашли в разрушенном обстрелами преступной армии РФ здании на освобожденной от российских оккупантов территории.
Птицы находились в закрытой клетке, были голодными и истощенными. Украинские военные их эвакуировали и передали представителям ГУР.
Он добавил, что поскольку сова является символом Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.
Что известно о дальнейшей судьбе удивительных птиц
Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке.
Представитель ГУР выразил благодарность работникам столичного зоопарка, для которых реабилитация эвакуированных из передовой животных стала одним из ключевых направлений работы.
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