ГУР передало Киевскому зоопарку спасенных на Харьковщине сов
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР передало Киевскому зоопарку спасенных на Харьковщине сов

ГУР
Спасенные в Харьковской области совы
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Совы-символы Главного управления разведки Минобороны, которые были спасены в районе Липцов Харьковской области, отныне будут жить в Киевском зоопарке.

Главные тезисы

  • Совы-символы Главного управления разведки Минобороны были спасены украинскими военными во время боевого задания на Харьковщине.
  • Спасенные совы-символы получат специальный уход и реабилитацию в Киевском зоопарке.
  • Решение передать сов полететь в зоопарк принято с целью поддержки и сотрудничества с украинской детской аудиторией.
  • Директор зоопарка уверен, что благодаря компетентной работе сотрудников, птицы восстановятся и адаптируются к новым условиям жизни.
  • Совы-символы ГУР станут обитателями специального авиария в Киевском зоопарке, где смогут радовать украинских детей и взрослых.

Что известно об удивительной истории спасения сов-символов ГУР

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, птицу с именами Арей и Магура передали Киевскому зоопарку 1 августа.

Отмечается, что совы ГУР будут жить в специальном авиарии.

Юсов подчеркнул, что птицы спасли воины 92-й ОШБ во время выполнения боевого задания в населенном пункте Липцы на Харьковщине.

Совенят нашли в разрушенном обстрелами преступной армии РФ здании на освобожденной от российских оккупантов территории.

Птицы находились в закрытой клетке, были голодными и истощенными. Украинские военные их эвакуировали и передали представителям ГУР.

Спасли двух совенят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно наши воины спасают жизнь не только украинских людей, но и братьев наших меньших, - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что поскольку сова является символом Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Что известно о дальнейшей судьбе удивительных птиц

Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке.

Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети, прежде всего, будут иметь возможность общаться с украинскими совками, – объясняет Юсов.

Представитель ГУР выразил благодарность работникам столичного зоопарка, для которых реабилитация эвакуированных из передовой животных стала одним из ключевых направлений работы.

Я очень рад, что ребята сработали очень классно, передали нам этих животных. У них все будет хорошо – 100%. Мы реабилитируем животных, адаптируем и стараемся даже в столь трудные времена сделать все, чтобы у них все было хорошо, - подчеркнул со своей стороны директор зоопарка Кирилл Трантин.

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