Совы-символы Главного управления разведки Минобороны, которые были спасены в районе Липцов Харьковской области, отныне будут жить в Киевском зоопарке.

Что известно об удивительной истории спасения сов-символов ГУР

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, птицу с именами Арей и Магура передали Киевскому зоопарку 1 августа.

Отмечается, что совы ГУР будут жить в специальном авиарии.

Юсов подчеркнул, что птицы спасли воины 92-й ОШБ во время выполнения боевого задания в населенном пункте Липцы на Харьковщине.

Совенят нашли в разрушенном обстрелами преступной армии РФ здании на освобожденной от российских оккупантов территории.

Птицы находились в закрытой клетке, были голодными и истощенными. Украинские военные их эвакуировали и передали представителям ГУР.

Спасли двух совенят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно наши воины спасают жизнь не только украинских людей, но и братьев наших меньших, - подчеркнул Юсов. Поделиться

Он добавил, что поскольку сова является символом Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Что известно о дальнейшей судьбе удивительных птиц

Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке.

Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети, прежде всего, будут иметь возможность общаться с украинскими совками, – объясняет Юсов. Поделиться

Представитель ГУР выразил благодарность работникам столичного зоопарка, для которых реабилитация эвакуированных из передовой животных стала одним из ключевых направлений работы.