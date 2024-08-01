Россияне стали массово откупаться от службы в армии — ГУР

Украинская разведка фиксирует массовое возбуждение уголовных дел в России из-за того, что оккупанты хотят "списаться" от службы в армии.
Главные тезисы
- Россияне массово отказываются от службы в армии из-за проблем с личным составом и опасностей в войне против Украины.
- Увеличение количества уголовных дел по фактам взяточничества в российской армии свидетельствует о возрастающей деморализации.
- Украинская разведка оценивает проблемы с мобилизацией и способность оккупационной армии РФ проводить наступление против Украины.
- Специалисты отмечают, что проблемы с набором новых контрактников в армию и недостаточностью свежего “пушечного мяса” могут повлиять на боевые действия РФ.
Россияне все больше отказываются от службы в армии
Как отмечают в ГУР, в России обостряются проблемы с личным составом. В частности, количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет.
Об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.
К примеру, в южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество возбужденных уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое.
Более 100 производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.
Среди них:
38 дел — в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Временного Яра);
35 дел — в отношении 71-го мотострелкового полка (находится на границе с Сумской областью);
33 дела — в отношении 49-й бригады 49-й армии.
В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.
Украинская разведка отмечает, что уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.
Фиксация ответных эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами.
Что известно о проблемах России с мобилизацией свежего "пушечного мяса" для войны против Украины
По словам Юсова, украинская военная разведка оценивает способность оккупационной армии РФ проводить наступление и сроки его провального завершения.
Юсов добавил, что на основе этих данных и возникают прогнозы, о которых недавно говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.
По его словам, до конца этого года военное руководство преступной армии РФ планирует увеличить участвующий в войне против Украины контингент с 520 тыс до 620 тыс.
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