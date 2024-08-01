Россияне стали массово откупаться от службы в армии — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне стали массово откупаться от службы в армии — ГУР

ГУР
Россияне стали массово откупаться от службы в армии — ГУР
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Украинская разведка фиксирует массовое возбуждение уголовных дел в России из-за того, что оккупанты хотят "списаться" от службы в армии.

Главные тезисы

  • Россияне массово отказываются от службы в армии из-за проблем с личным составом и опасностей в войне против Украины.
  • Увеличение количества уголовных дел по фактам взяточничества в российской армии свидетельствует о возрастающей деморализации.
  • Украинская разведка оценивает проблемы с мобилизацией и способность оккупационной армии РФ проводить наступление против Украины.
  • Специалисты отмечают, что проблемы с набором новых контрактников в армию и недостаточностью свежего “пушечного мяса” могут повлиять на боевые действия РФ.

Россияне все больше отказываются от службы в армии

Как отмечают в ГУР, в России обостряются проблемы с личным составом. В частности, количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет.

Об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

К примеру, в южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество возбужденных уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое.

Почти половина таких производств расследуется в отношении окупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции.

Более 100 производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

Среди них:

  • 38 дел — в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Временного Яра);

  • 35 дел — в отношении 71-го мотострелкового полка (находится на границе с Сумской областью);

  • 33 дела — в отношении 49-й бригады 49-й армии.

  • В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.

Украинская разведка отмечает, что уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.

Фиксация ответных эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами.

Что известно о проблемах России с мобилизацией свежего "пушечного мяса" для войны против Украины

По словам Юсова, украинская военная разведка оценивает способность оккупационной армии РФ проводить наступление и сроки его провального завершения.

Силы безопасности и обороны работают в координации и, конечно, обмен данными также происходит. Понятно, что подобные оценки производятся на основании, в частности, больших потерь в живой силе, в технике, в силах и средствах противника. Да, они могут пополнять эти потери, но уже наблюдаются серьезные, существенные проблемы набора новых контрактников. И все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но эта машина начинает давать сбой, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов добавил, что на основе этих данных и возникают прогнозы, о которых недавно говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Уже сейчас можно констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы. И это, так или иначе, повлияет на ситуацию на фронте, — объясняет представитель разведки.

По его словам, до конца этого года военное руководство преступной армии РФ планирует увеличить участвующий в войне против Украины контингент с 520 тыс до 620 тыс.

Собственно, это те цифры, которые раньше назывались. И это планы неприятеля. Следует заметить, что речь идет обо всей группировке. То есть это не только боевая составляющая. Это, собственно, силы и обеспечение, это те силы, которые на оккупированных территориях отвечают за так называемый "порядок", а по сути — за репрессии. Это не только боевая компонента. Да, по этому плану они пытаются двигаться. Значительная часть ориентирована на пополнение потерь, которые наносят украинские Силы безопасности и обороны, уничтожая врага, — подчеркнул Юсов.

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