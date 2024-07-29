В России девять мобилизованных заключенных сбежали с военного полигона

Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны России, скрылись с полигона в Корочанском районе Белгородской области.

В РФ бегут заключенные, подписавшие контракты с Минобороны

Как отмечается, согласно ориентировке, поступившей в отделения полиции России, двое из беглых заключенных сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных повреждений, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям.

Беглецов зовут Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сир и Николай Багров, Алексей Грязутин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Сбежали заключенные 26 и 27 июля. В ориентировании говорится, что, вероятно, они могут находиться на территории Белгорода или Шебекино.

Какое количество заключенных в РФ, завербованных для войны против Украины

В ведомстве отметили, что практику вербовки заключенных для службы в Украине положил начало Евгению Пригожину. Его ПИК завербовало более 48 000 заключенных, более 17 000 из которых впоследствии погибли в бою.

Хотя Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023, его частная военная компания пережила его, теперь ею руководит его сын Павел Пригожин, а командует Антон «Лотос» Елизаров, — говорится в сообщении. Поделиться

Британское оборонное ведомство отмечает, что в мае 2023 подразделения ППК «Вагнер» отошли с линии фронта в Украине.