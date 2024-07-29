В России девять мобилизованных заключенных сбежали с военного полигона
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России девять мобилизованных заключенных сбежали с военного полигона

В России девять мобилизованных заключенных сбежали с военного полигона
Читати українською
Источник:  online.ua

Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны России, скрылись с полигона в Корочанском районе Белгородской области.

Главные тезисы

  • Девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны, скрылись с полигона в Белгородской области.
  • Согласно ориентировке, среди беглых заключенных были осужденные за серьезные преступления, такие как убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.
  • Интересно, что для службы в Украине более 48 000 заключенных были завербованы, при этом более 17 000 из них погибли в бою, начиная с инициативы Евгения Пригожина.

В РФ бегут заключенные, подписавшие контракты с Минобороны

Как отмечается, согласно ориентировке, поступившей в отделения полиции России, двое из беглых заключенных сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных повреждений, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям.

Беглецов зовут Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сир и Николай Багров, Алексей Грязутин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Сбежали заключенные 26 и 27 июля. В ориентировании говорится, что, вероятно, они могут находиться на территории Белгорода или Шебекино.

Какое количество заключенных в РФ, завербованных для войны против Украины

В ведомстве отметили, что практику вербовки заключенных для службы в Украине положил начало Евгению Пригожину. Его ПИК завербовало более 48 000 заключенных, более 17 000 из которых впоследствии погибли в бою.

Хотя Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023, его частная военная компания пережила его, теперь ею руководит его сын Павел Пригожин, а командует Антон «Лотос» Елизаров, — говорится в сообщении.

Британское оборонное ведомство отмечает, что в мае 2023 подразделения ППК «Вагнер» отошли с линии фронта в Украине.

На смену им пришли чеченцы и иррегулярные силы Добровольческого корпуса Минобороны России. В то время как Африканский корпус МО РФ заменил подразделения Вагнера в Сирии и Ливии в конце 2023 года и в начале 2024 года соответственно. Тем не менее, «Вагнер» сохраняет независимое развертывание в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике, отмечает британская разведка.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли РФ усилить мобилизацию для активизации на фронте — прогноз эксперта
рф
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация в РФ значительно усложняется. Эксперты назвали причину
Мобилизация в РФ значительно усложняется
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британская разведка заявляет о намерениях РФ закрыть границу в преддверии новой волны мобилизации
Минобороны Британии
Граница РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?