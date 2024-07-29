У Росії девʼятеро мобілізованих вʼязнів втекли з військового полігону
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У Росії девʼятеро мобілізованих вʼязнів втекли з військового полігону

У Росії девʼятеро мобілізованих вʼязнів втекли з військового полігону
Джерело:  online.ua

Дев'ятеро ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони Росії, втекли з полігону в Корочанському районі Бєлгородської області. 

Головні тези:

  • Дев'ятеро ув'язнених втекли з військового полігону в Росії, порушивши контракти з Міноборони.
  • Тікають в'язні, які були ув'язнені за важкі злочини, серед яких вбивства та нанесення тілесних пошкоджень.
  • Практика вербування ув'язнених для війни започаткована в Росії Євгеном Пригожиним.

У РФ тікають вʼязні, які підписали контракти з Міноборони

Як зазначається, відповідно до орієнтування, яке надійшло до відділень поліції Росії, двоє з ув'язнених-утікачів сиділи за вбивство, троє — за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, третій — за незаконне позбавлення волі. Решта — за більш м'якими статтями. 

Втікачів звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сір і Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Касаткін.

Втекли ув'язнені 26 і 27 липня. В орієнтуванні йдеться про те, що, ймовірно, вони можуть перебувати на території Бєлгорода або Шебекіно.

Яку кількість ув’язнених у РФ, яких завербували для війни проти України

У відомстві зауважили, що практику вербування ув’язнених для служби в Україні започаткував Євген Пригожин. Його ПВК завербувало понад 48 000 ув’язнених, понад 17 000 з яких згодом загинули в бою.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його приватна військова компанія пережила його, тепер нею керує його син Павло Пригожин, а командує Антон «Лотос» Єлізаров, — йдеться у повідомленні.

Британське оборонне відомство зауважує, що у травні 2023 року підрозділи ПВК «Вагнер» відійшли з лінії фронту в Україні.

На зміну їм прийшли чеченці та іррегулярні сили Добровольчого корпусу Міноборони Росії. В той час як Африканський корпус МО РФ замінив підрозділи «Вагнера» в Сирії та Лівії наприкінці 2023 року і на початку 2024 року відповідно. Тим не менш, «Вагнер» зберігає незалежне розгортання в Білорусі, Малі і Центральноафриканській Республіці, — зазначає британська розвідка.

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