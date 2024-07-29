У Росії девʼятеро мобілізованих вʼязнів втекли з військового полігону

Дев'ятеро ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони Росії, втекли з полігону в Корочанському районі Бєлгородської області.
Головні тези:
- Дев'ятеро ув'язнених втекли з військового полігону в Росії, порушивши контракти з Міноборони.
- Тікають в'язні, які були ув'язнені за важкі злочини, серед яких вбивства та нанесення тілесних пошкоджень.
- Практика вербування ув'язнених для війни започаткована в Росії Євгеном Пригожиним.
У РФ тікають вʼязні, які підписали контракти з Міноборони
Як зазначається, відповідно до орієнтування, яке надійшло до відділень поліції Росії, двоє з ув'язнених-утікачів сиділи за вбивство, троє — за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, третій — за незаконне позбавлення волі. Решта — за більш м'якими статтями.
Втікачів звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сір і Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Касаткін.
Втекли ув'язнені 26 і 27 липня. В орієнтуванні йдеться про те, що, ймовірно, вони можуть перебувати на території Бєлгорода або Шебекіно.
Яку кількість ув’язнених у РФ, яких завербували для війни проти України
У відомстві зауважили, що практику вербування ув’язнених для служби в Україні започаткував Євген Пригожин. Його ПВК завербувало понад 48 000 ув’язнених, понад 17 000 з яких згодом загинули в бою.
Британське оборонне відомство зауважує, що у травні 2023 року підрозділи ПВК «Вагнер» відійшли з лінії фронту в Україні.
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