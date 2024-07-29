У Росії девʼятеро мобілізованих вʼязнів втекли з військового полігону

Дев'ятеро ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони Росії, втекли з полігону в Корочанському районі Бєлгородської області.

У РФ тікають вʼязні, які підписали контракти з Міноборони

Як зазначається, відповідно до орієнтування, яке надійшло до відділень поліції Росії, двоє з ув'язнених-утікачів сиділи за вбивство, троє — за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, третій — за незаконне позбавлення волі. Решта — за більш м'якими статтями.

Втікачів звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сір і Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Касаткін.

Втекли ув'язнені 26 і 27 липня. В орієнтуванні йдеться про те, що, ймовірно, вони можуть перебувати на території Бєлгорода або Шебекіно.

Яку кількість ув’язнених у РФ, яких завербували для війни проти України

У відомстві зауважили, що практику вербування ув’язнених для служби в Україні започаткував Євген Пригожин. Його ПВК завербувало понад 48 000 ув’язнених, понад 17 000 з яких згодом загинули в бою.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його приватна військова компанія пережила його, тепер нею керує його син Павло Пригожин, а командує Антон «Лотос» Єлізаров, — йдеться у повідомленні. Поширити

Британське оборонне відомство зауважує, що у травні 2023 року підрозділи ПВК «Вагнер» відійшли з лінії фронту в Україні.