Росіяни стали масово відкуплятися від служби в армії — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни стали масово відкуплятися від служби в армії — ГУР

ГУР
Росіяни стали масово відкуплятися від служби в армії — ГУР
Read in English

Українська розвідка фіксує масове відкриття кримінальних справ в Росії, через те, що окупанти хочуть “списатися” від служби в армії.

Головні тези:

  • За даними ГУР, росіяни масово відмовляються від служби в армії, спричиняючи проблеми з особовим складом та збільшенням кримінальних проваджень за хабарництво.
  • Рівень корупції у російській армії посилюється, що свідчить про зростання деморалізації окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з армії.
  • Українська розвідка підтверджує проблеми Росії з мобілізацією нових контрактників для війни проти України через серйозні втрати та проблеми набору нових бійців.

Росіяни все більше відмовляються від служби в армії

Як зазначають в ГУР, в Росії загострюються проблеми з особовим складом. Зокрема кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає. 

Про це свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії. 

До прикладу у південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі. 

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції. 

 Понад 100 проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються  хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій. 

Серед них: 

  •  38 справ — щодо військовослужбовців 102 мотострілецького  полку (веде бойові дії в районі Часового Яру); 

  • 35 справ — щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю); 

  • 33 справи — щодо 49-ї бригади 49-ї армії.  

  • У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними. 

Українська розвідка наголошує, що рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги. 

 Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу  окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами.

Що відомо про проблеми Росії із мобілізацією свіжого "гарматного м'яса" для війни проти України

За словами Юсова, українська військова розвідка оцінює здатність окупаційної армії РФ проводити наступ і терміни його провального завершення.

Сили безпеки і оборони працюють у координації, і звісно, обмін даними також відбувається. Зрозуміло, що подібні оцінки робляться на підставі, зокрема, великих втрат у живій силі, в техніці, у силах і засобах противника. Так, наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні, суттєві проблеми набору нових контрактників. І все нові й нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоби залучати нове гарматне м'ясо, але, ця машина починає давати збій, — підкреслив представник ГУР.

Юсов додав, що на основі цих даних і виникають прогнози, про які нещодавно казавав командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору живої сили. І це, так чи інакше, буде мати вплив на ситуацію на фронті, — пояснює представник розвідки.

За його словами, до кінця цього року військове керівництво злочинної армії РФ планує збільшити контингент, який бере участь у війні проти України, з 520 тис до 620 тис.

Власне, це ті цифри, які й раніше називалися. І це плани ворога. Слід зауважити, що мова йде про усе угрупування. Тобто, це не тільки бойова складова. Це власне сили і забезпечення, це ті сили, які на окупованих територіях відповідають за так званий "порядок", а по суті — за репресії. Бо це не лише бойова компонента. Так, за цим планом вони намагаються рухатися. Значна частина зорієнтована на поповнення тих втрат, які завдають українські Сили безпеки і оборони, нищачи ворога, — наголосив Юсов.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британська розвідка заявляє про наміри РФ закрити кордон напередодні нової хвилі мобілізації
Міноборони Британії
Кордон РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як повинна працювати мобілізація в Україні. Дмитро “Івіч” Вербич вказав на ключові моменти
Дмитро “Івіч” Вербич
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії девʼятеро мобілізованих вʼязнів втекли з військового полігону
У Росії девʼятеро мобілізованих вʼязнів втекли з військового полігону

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?