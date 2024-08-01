Росіяни стали масово відкуплятися від служби в армії — ГУР

Українська розвідка фіксує масове відкриття кримінальних справ в Росії, через те, що окупанти хочуть “списатися” від служби в армії.
Головні тези:
- За даними ГУР, росіяни масово відмовляються від служби в армії, спричиняючи проблеми з особовим складом та збільшенням кримінальних проваджень за хабарництво.
- Рівень корупції у російській армії посилюється, що свідчить про зростання деморалізації окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з армії.
- Українська розвідка підтверджує проблеми Росії з мобілізацією нових контрактників для війни проти України через серйозні втрати та проблеми набору нових бійців.
Росіяни все більше відмовляються від служби в армії
Як зазначають в ГУР, в Росії загострюються проблеми з особовим складом. Зокрема кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає.
Про це свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.
До прикладу у південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.
Понад 100 проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.
Серед них:
38 справ — щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру);
35 справ — щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю);
33 справи — щодо 49-ї бригади 49-ї армії.
У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними.
Українська розвідка наголошує, що рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.
Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами.
Що відомо про проблеми Росії із мобілізацією свіжого "гарматного м'яса" для війни проти України
За словами Юсова, українська військова розвідка оцінює здатність окупаційної армії РФ проводити наступ і терміни його провального завершення.
Юсов додав, що на основі цих даних і виникають прогнози, про які нещодавно казавав командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.
За його словами, до кінця цього року військове керівництво злочинної армії РФ планує збільшити контингент, який бере участь у війні проти України, з 520 тис до 620 тис.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-