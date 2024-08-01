Росіяни стали масово відкуплятися від служби в армії — ГУР

Українська розвідка фіксує масове відкриття кримінальних справ в Росії, через те, що окупанти хочуть “списатися” від служби в армії.

Росіяни все більше відмовляються від служби в армії

Як зазначають в ГУР, в Росії загострюються проблеми з особовим складом. Зокрема кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає.

Про це свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

До прикладу у південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції. Поширити

Понад 100 проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

Серед них:

38 справ — щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру);

35 справ — щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю);

33 справи — щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними.

Українська розвідка наголошує, що рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.

Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами.

Що відомо про проблеми Росії із мобілізацією свіжого "гарматного м'яса" для війни проти України

За словами Юсова, українська військова розвідка оцінює здатність окупаційної армії РФ проводити наступ і терміни його провального завершення.

Сили безпеки і оборони працюють у координації, і звісно, обмін даними також відбувається. Зрозуміло, що подібні оцінки робляться на підставі, зокрема, великих втрат у живій силі, в техніці, у силах і засобах противника. Так, наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні, суттєві проблеми набору нових контрактників. І все нові й нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоби залучати нове гарматне м'ясо, але, ця машина починає давати збій, — підкреслив представник ГУР. Поширити

Юсов додав, що на основі цих даних і виникають прогнози, про які нещодавно казавав командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору живої сили. І це, так чи інакше, буде мати вплив на ситуацію на фронті, — пояснює представник розвідки. Поширити

За його словами, до кінця цього року військове керівництво злочинної армії РФ планує збільшити контингент, який бере участь у війні проти України, з 520 тис до 620 тис.