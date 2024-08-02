Сови-символи Головного управління розвідки Міноборони, яких було врятовано в районі Липців на Харківщині, відтепер житимуть у Київському зоопарку.
Головні тези:
- Сови-символів Головного управління розвідки Міноборони було врятовано у населеному пункті Липці на Харківщині під час бойового завдання.
- Українські військові евакуювали та передали совенят під опіку Київському зоопарку, де вони отримають спеціальний догляд.
- Представник ГУР висловив вдячність столичному зоопарку за реабілітацію врятованих птахів та зазначив, що дбають про підопічних у такі важкі часи.
- Директор зоопарку впевнений, що завдяки компетентній роботі працівників всі тварини відновляться та адаптуються в новому середовищі.
- Рішення передати совенят у зоопарк було зроблено з метою підтримки та співпраці з українською дитячою аудиторією.
Що відомо про дивовижну історію порятунку сов-символів ГУР
За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, птахів з іменами Арей та Маґура передали Київському зоопарку 1 серпня.
Зазначається, що сови ГУР житимуть у спеціальному авіарії.
Юсов підкреслив, що птахів врятували воїни 92-ї ОШБ під час виконання бойового завдання у населеному пункті Липці на Харківщині.
Совенят знайшли у зруйнованому обстрілами злочинної армії РФ будинку на звільненій від російських окупантів території.
Птахи перебували у закритій клітці, були голодними та виснаженими. Українські військові евакуювали їх та передали представникам ГУР.
Він додав, що оскільки сова є символом Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.
Що відомо про подальшу долю дивовижних птахів
Він вирішив, щоб Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку.
Представник ГУР висловив вдячність працівникам столичного зоопарку, для яких реабілітація евакуйованих із передової тварин стала одним із ключових напрямків роботи.
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