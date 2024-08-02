ГУР передало Київському зоопарку врятованих на Харківщині сов
Категорія
Україна
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ГУР передало Київському зоопарку врятованих на Харківщині сов

ГУР
Врятована на Харківщині сова

Сови-символи Головного управління розвідки Міноборони, яких було врятовано в районі Липців на Харківщині, відтепер житимуть у Київському зоопарку. 

Головні тези:

  • Сови-символів Головного управління розвідки Міноборони було врятовано у населеному пункті Липці на Харківщині під час бойового завдання.
  • Українські військові евакуювали та передали совенят під опіку Київському зоопарку, де вони отримають спеціальний догляд.
  • Представник ГУР висловив вдячність столичному зоопарку за реабілітацію врятованих птахів та зазначив, що дбають про підопічних у такі важкі часи.
  • Директор зоопарку впевнений, що завдяки компетентній роботі працівників всі тварини відновляться та адаптуються в новому середовищі.
  • Рішення передати совенят у зоопарк було зроблено з метою підтримки та співпраці з українською дитячою аудиторією.

Що відомо про дивовижну історію порятунку сов-символів ГУР

За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, птахів з іменами Арей та Маґура передали Київському зоопарку 1 серпня.

Зазначається, що сови ГУР житимуть у спеціальному авіарії.

Юсов підкреслив, що птахів врятували воїни 92-ї ОШБ під час виконання бойового завдання у населеному пункті Липці на Харківщині.

Совенят знайшли у зруйнованому обстрілами злочинної армії РФ будинку на звільненій від російських окупантів території.

Птахи перебували у закритій клітці, були голодними та виснаженими. Українські військові евакуювали їх та передали представникам ГУР.

Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших, - підкреслив Юсов.

Він додав, що оскільки сова є символом Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Що відомо про подальшу долю дивовижних птахів

Він вирішив, щоб Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку.

Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти, насамперед, матимуть можливість спілкуватися з українськими совками, - пояснює Юсов.

Представник ГУР висловив вдячність працівникам столичного зоопарку, для яких реабілітація евакуйованих із передової тварин стала одним із ключових напрямків роботи.

Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре ― 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре, - підкреслив зі свого боку директор зоопарку Кирило Трантін.

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