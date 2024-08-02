Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре ― 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре, - підкреслив зі свого боку директор зоопарку Кирило Трантін.