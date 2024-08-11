Армія РФ обстріляла Херсон та область — є жертви

11 серпня російські загарбники продовжували тероризувати Херсонську область — вони вбили літню жінку в Херсоні та поранили декількох мирних мешканців регіону.

Росіяни атакували Херсон та область 11 серпня. Що відомо

Про деталі обстрілу повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначає, що 11 серпня через обстріл ворога у Херсоні загинула 93-річна жінка.

На жаль, знов маємо трагічну звістку. Через обстріл у Херсоні загинула 93-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям.Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким вбитої, — йдеться в повідомленні Прокудіна. Поширити

Окрім того, вказано, що напередодні російські окупанти з БпЛА атакували мирне населення у селищі Кіндійка.

Згідно з останніми даними, травми отримали двоє людей, які знаходились на вулиці — чоловік, 49 років та 55-річна жінка. В обох — контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Чоловік дістав поранення плеча, у жінки — уламкове поранення ноги, обоє у лікарні.

Також місцева влада повідомляє, що в Антонівці під російський обстріл потрапила місцева жителька.

72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, її шпиталізували.

Атака РФ на Україну 11 серпня — останні подробиці

Вночі російські загарбники здійснили чергову атаку на Україну 4-ма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ.

У Київській області через російський удар загинули батько і син, якому було 4 роки.

Також ворог вдарив по місту Покровськ, що в Донецькій області, ймовірно, з реактивної артилерії.

Силам ППО України вдалося знищити 53 російських дрони у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.