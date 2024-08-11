Армія РФ обстріляла Херсон та область — є жертви

11 серпня російські загарбники продовжували тероризувати Херсонську область — вони вбили літню жінку в Херсоні та поранили декількох мирних мешканців регіону.
Головні тези:
- Внаслідок обстрілу Росією населених пунктів Херсонщини були поранені декілька людей.
- Під час масштабної нічної атаки на Україну російські загарбники використали 4 балістичні ракети та 57 ударних БпЛА.
- Сили ППО України знищили 53 російських дрони в різних областях країни.
- Балістичні ракети KN-23 становлять серйозну загрозу для цивільного населення.
Росіяни атакували Херсон та область 11 серпня. Що відомо
Про деталі обстрілу повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначає, що 11 серпня через обстріл ворога у Херсоні загинула 93-річна жінка.
Окрім того, вказано, що напередодні російські окупанти з БпЛА атакували мирне населення у селищі Кіндійка.
Згідно з останніми даними, травми отримали двоє людей, які знаходились на вулиці — чоловік, 49 років та 55-річна жінка. В обох — контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.
Чоловік дістав поранення плеча, у жінки — уламкове поранення ноги, обоє у лікарні.
Також місцева влада повідомляє, що в Антонівці під російський обстріл потрапила місцева жителька.
72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, її шпиталізували.
Атака РФ на Україну 11 серпня — останні подробиці
Вночі російські загарбники здійснили чергову атаку на Україну 4-ма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ.
У Київській області через російський удар загинули батько і син, якому було 4 роки.
Також ворог вдарив по місту Покровськ, що в Донецькій області, ймовірно, з реактивної артилерії.
Силам ППО України вдалося знищити 53 російських дрони у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
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