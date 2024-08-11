Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні ракет та КАБів за останній тиждень

Росія за тиждень атакувала Україну понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами.
Головні тези:
- Росія атакувала Україну понад 30 ракетами та 800 авіабомбами за тиждень.
- Зеленський закликав до сильних рішень партнерів для зупинки російського терору.
- Українська ППО 11 серпня збила 53 ворожі дрони та активно захищала різні регіони країни.
- Російські удари північнокорейськими ракетами KN-23 створюють серйозну загрозу для населення.
РФ за тиждень запустила по Україні близько 800 КАБів та 30 ракет
Президент зазначив, що під час атаки РФ по Київській області в ніч на 11 серпня, окупанти застосували, попередньо, ракету з КНДР.
Володимир Зеленський подякував партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією.
Сили ППО збили 53 "шахеди" під час масованої атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, РФ випустила чотири північнокорейські балістичні ракети KN-23 із Воронезької області. Також були зафіксовані пуски 57 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.
Атаку відбивали мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ. Сили ППО знищили 53 ворожі дрони.
Олещук зазначив, що протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
До слова, у Київській області внаслідок атаки росіян є жертви. Відомо, що у Броварському районі на приватні будинки впали уламки північнокорейської ракети. Загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син.
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