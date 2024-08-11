Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні ракет та КАБів за останній тиждень

Росія за тиждень атакувала Україну понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами.

РФ за тиждень запустила по Україні близько 800 КАБів та 30 ракет

Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї — із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів. Володимир Зеленський Президент України

Президент зазначив, що під час атаки РФ по Київській області в ніч на 11 серпня, окупанти застосували, попередньо, ракету з КНДР.

Володимир Зеленський подякував партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією.

Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів — рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт — ми реально наблизимо її справедливе завершення, — підкреслив Зеленський. Поширити

Сили ППО збили 53 "шахеди" під час масованої атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, РФ випустила чотири північнокорейські балістичні ракети KN-23 із Воронезької області. Також були зафіксовані пуски 57 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ. Сили ППО знищили 53 ворожі дрони.

Олещук зазначив, що протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню, — додав Олещук. Поширити