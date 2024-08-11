На Київщині загинув чоловік з сином через ракетну атаку РФ

Під час атаки РФ 11 серпня на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули цивільні. Серед них чоловік і дитина.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як зазначається, уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі Київської області.

Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі.

Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.

До слова, в ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами й групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області.

РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

Як зазначається, 31 липня РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.

За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.

Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.