В Киевской области погиб мужчина с сыном из-за ракетной атаки РФ

Во время атаки РФ 11 августа в Киевской области в результате вражеской ракетной атаки погибли гражданские. Среди них мужчина и ребенок.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как отмечается, обломки ракеты упали на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области.

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания.

Во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими.

К слову, в ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.

РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год

Как отмечается, 31 июля РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.

По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников

Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.

Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.