В Киевской области погиб мужчина с сыном из-за ракетной атаки РФ

Во время атаки РФ 11 августа в Киевской области в результате вражеской ракетной атаки погибли гражданские. Среди них мужчина и ребенок.
Главные тезисы
- Ракетная атака РФ на Киевскую область привела к гибели мужчины и его сына, оказавшихся под завалами здания.
- Обломки ракеты повредили частные жилы дома в Броварском районе, причинив тяжелые травмы нескольким жителям.
- Российская атака баллистическими ракетами и ударными дронами также затронула другие регионы Украины.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Как отмечается, обломки ракеты упали на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области.
Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания.
Во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими.
К слову, в ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.
Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.
РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год
Как отмечается, 31 июля РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.
По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.
Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников
Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.
Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.
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