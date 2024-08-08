Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Читати українською

8 августа российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Украинские защитники сбили несколько вражеских целей.

Главные тезисы

  • В ходе атаки РФ на Украину 8 августа были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА типа “Shahed”.
  • Украинские защитники сумели успешно отбить вражескую атаку благодаря мобильным огневым группам и зенитным ракетным войскам.
  • По данным Генштаба, в результате боев за сутки было уничтожено значительное количество российской военной техники, включая танки, бронетранспортеры, самолеты и другие единицы вооружения.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 8 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской.

Также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" из Ейска.

Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8431 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 16487 (+36) ед;

  • РСЗО — 1142 (+4) ед.;

  • средства ПВО — 914 (+4) ед;

  • самолетов — 366 (+1) ед;

  • вертолетов — 327 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13293 (+81) ед;

  • крылатые ракеты — 2424 (+3) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед;

  • специальная техника — 2767 (+8) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 5 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили 5 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили все 24 дрона во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили все 24 дрона во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?