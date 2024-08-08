Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину

8 августа российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Украинские защитники сбили несколько вражеских целей.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 8 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской.

Также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" из Ейска.

Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено: