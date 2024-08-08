Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину

8 августа российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Украинские защитники сбили несколько вражеских целей.
Главные тезисы
- В ходе атаки РФ на Украину 8 августа были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА типа “Shahed”.
- Украинские защитники сумели успешно отбить вражескую атаку благодаря мобильным огневым группам и зенитным ракетным войскам.
- По данным Генштаба, в результате боев за сутки было уничтожено значительное количество российской военной техники, включая танки, бронетранспортеры, самолеты и другие единицы вооружения.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 8 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской.
Также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" из Ейска.
Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8431 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед;
артиллерийских систем — 16487 (+36) ед;
РСЗО — 1142 (+4) ед.;
средства ПВО — 914 (+4) ед;
самолетов — 366 (+1) ед;
вертолетов — 327 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13293 (+81) ед;
крылатые ракеты — 2424 (+3) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед;
специальная техника — 2767 (+8) ед.
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