Сили ППО збили дві ракети Х-59 та чотири "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили дві ракети Х-59 та чотири "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили дві ракети Х-59 та чотири "шахеди" під час атаки РФ на Україну
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8 серпня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Українські захисники збили кілька ворожих цілей.

Головні тези:

  • Українські захисники збили дві ракети Х-59 та чотири ударні БПЛА під час атаки Росії на Україну 8 серпня.
  • Протиповітряні сили застосували мобільні вогневі групи та зенітно-ракетні війська для знищення ворожих цілей.
  • За добу українські сили знищили понад тисячу військовиків та велику кількість техніки Російської армії.
  • Російські втрати включають танки, бронетехніку, артилерію, літаки та іншу техніку.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 8 серпня РФ атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківській області із Бєлгородської.

Також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямку Єйська.

Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8431 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 16332 (+9) од.;

  • артилерійських систем — 16487 (+36) од.;

  • РСЗВ — 1142 (+4) од.;

  • засоби ППО — 914 (+4) од.;

  • літаків — 366 (+1) од.;

  • вертольотів — 327 (+1) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13293 (+81) од.;

  • крилаті ракети — 2424 (+3) од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22285 (+59) од.;

  • спеціальна техніка — 2767 (+8) од.

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Категорія
Україна
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