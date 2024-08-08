Сили ППО збили дві ракети Х-59 та чотири "шахеди" під час атаки РФ на Україну

8 серпня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Українські захисники збили кілька ворожих цілей.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 8 серпня РФ атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківській області із Бєлгородської.

Також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямку Єйська.

Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено: