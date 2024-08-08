Сили ППО збили дві ракети Х-59 та чотири "шахеди" під час атаки РФ на Україну

8 серпня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Українські захисники збили кілька ворожих цілей.
Головні тези:
- Українські захисники збили дві ракети Х-59 та чотири ударні БПЛА під час атаки Росії на Україну 8 серпня.
- Протиповітряні сили застосували мобільні вогневі групи та зенітно-ракетні війська для знищення ворожих цілей.
- За добу українські сили знищили понад тисячу військовиків та велику кількість техніки Російської армії.
- Російські втрати включають танки, бронетехніку, артилерію, літаки та іншу техніку.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 8 серпня РФ атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківській області із Бєлгородської.
Також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямку Єйська.
Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8431 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 16332 (+9) од.;
артилерійських систем — 16487 (+36) од.;
РСЗВ — 1142 (+4) од.;
засоби ППО — 914 (+4) од.;
літаків — 366 (+1) од.;
вертольотів — 327 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13293 (+81) од.;
крилаті ракети — 2424 (+3) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22285 (+59) од.;
спеціальна техніка — 2767 (+8) од.
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