Сили ППО збили 53 "шахеди" під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 53 "шахеди" під час масованої атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили 53 "шахеди" під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 11 серпня 2024 року ворог атакував 4 балістичними ракетами KN-23 та 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО знищили майже всі дрони.

Головні тези:

  • Сили ППО України відбили 53 ворожі дрони під час масованої атаки РФ на кілька регіонів України 11 серпня 2024 року.
  • Атака включала 4 балістичні ракети KN-23 та 57 ударних дронів типу "Shahed", чотири північнокорейські ракети були випущені з Воронезької області РФ.
  • 45-річний чоловік та його 4-річний син загинули внаслідок атаки в Броварському районі, троє інших отримали поранення.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблих та зазначив, що атака була ще одним терористичним ударом проти країни.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну 11 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, РФ випустила чотири північнокорейські балістичні ракети KN-23 із Воронезької області. Також були зафіксовані пуски 57 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ. Сили ППО знищили 53 ворожі дрони.

Фото — t.me/ComAFUA/380

Олещук зазначив, що протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню, — додав Олещук.

Що відомо про наслідки атаки РФ

В ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами й групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області.

У Київській області внаслідок атаки росіян є жертви. Відомо, що у Броварському районі на приватні будинки впали уламки північнокорейської ракети. Загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син.

Також троє осіб отримали поранення — 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізували.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію на Київщині.

Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син — чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина — 12 років хлопчику, — сказав Володимир Зеленський.

За попередньою інформацією, як зазначив президент, росіяни застосували північнокорейську ракету.

Це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети, — зазначив Зеленський.

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Категорія
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Микола Олещук
Сили ППО збили дві ракети Х-59 та чотири "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
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Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну
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Категорія
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