Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 11 августа 2024 года враг атаковал 4 баллистическими ракетами KN-23 и 57 ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили почти все дроны.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину 11 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, РФ выпустила четыре северокорейских баллистических ракеты KN-23 из Воронежской области. Также были зафиксированы пуски 57 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Атаку отражали мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ. Силы ПВО уничтожили 53 вражеских дрона.

Фото — t.me/ComAFUA/380.

Олещук отметил, что противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению, — добавил Олещук. Поделиться

Что известно о последствиях атаки РФ

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.

В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.

Также трое получили ранения — 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Киевской области.

Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын — четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок — 12 лет мальчику, — сказал Владимир Зеленский. Поделиться

По предварительной информации, как отметил президент, россияне применили северокорейскую ракету.