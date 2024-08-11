Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину
Читати українською

В ночь на 11 августа 2024 года враг атаковал 4 баллистическими ракетами KN-23 и 57 ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили почти все дроны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины сбили 53 ударных дрона типа Shahed во время массированной атаки России на Украину.
  • Были выпущены 4 северокорейские баллистические ракеты KN-23 и 57 ударных дронов типа Shahed.
  • Российские атаки привели к гибели людей в Киевской области, среди которых были мужчина и его четырехлетний сын.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку террористическим актом и призвал продолжить работу по установлению точных данных по ракете.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину 11 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, РФ выпустила четыре северокорейских баллистических ракеты KN-23 из Воронежской области. Также были зафиксированы пуски 57 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Атаку отражали мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ. Силы ПВО уничтожили 53 вражеских дрона.

Фото — t.me/ComAFUA/380.

Олещук отметил, что противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению, — добавил Олещук.

Что известно о последствиях атаки РФ

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области.

В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.

Также трое получили ранения — 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Киевской области.

Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын — четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок — 12 лет мальчику, — сказал Владимир Зеленский.

По предварительной информации, как отметил президент, россияне применили северокорейскую ракету.

Это был очередной сознательный террористический удар по Украине. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете, — отметил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киевской области погиб мужчина с сыном из-за ракетной атаки РФ
ДСНС Украины
В Киевской области погиб мужчина с сыном из-за ракетной атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?