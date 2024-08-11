Удар РФ по Костянтинівці. Ідентифіковано всіх жертв ракетної атаки

У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару РФ 9 серпня. Загинули 14 людей, серед них — троє дітей.

У Костянтинівці завершилась ідентифікація тіл після ракетного удару РФ

Як зазначили в Офісі генпрокурора, за остаточними даними, через атаку РФ загинули 14 людей, зокрема троє дівчаток віком 9, 11 та 16 років.

Поранення різного ступеня тяжкості дістали 44 людини.

Теракт РФ у Костянтинівці 9 серпня. Що важливо знати

9 серпня близько 11:05 російські загарбники завдали авіаудар по м. Костянтинівка.

За попередніми даними, для цього ворог використав ракету «Х-38».

Армія РФ влучила по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

Рятувальники ДСНС розбирали 76 тонн будівельних конструкцій торговельного центру протягом понад доби. Під вечір 10 серпня вони завершили розбір завалів.

На теракт одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.