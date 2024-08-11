Удар РФ по Константиновке. Идентифицированы все жертвы ракетной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Константиновке. Идентифицированы все жертвы ракетной атаки

Офис Генерального прокурора
Удар РФ по Константиновке. Идентифицированы все жертвы ракетной атаки
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В Константиновке идентифицировали все жертвы ракетного удара РФ 9 августа. Погибли 14 человек, среди них трое детей.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по Константиновке погибли 14 человек, среди которых трое детей. Еще 44 человека получили ранения разной степени тяжести.
  • Атака произошла 9 августа, когда российские захватчики нанесли авиаудар по местному торговому центру, где находились магазины и жители.
  • Спасательная операция в Константиновке продолжалась более суток, в результате которой удалось разобрать завалы и спасти пострадавших. Россия будет нести ответственность за это ужасное происшествие.

В Константиновке завершилась идентификация тел после ракетного удара РФ

Как отметили в Офисе генпрокурора, по окончательным данным, из-за атаки РФ погибли 14 человек, в том числе три девочки в возрасте 9, 11 и 16 лет.

Ранения разной степени тяжести получили 44 человека.

Теракт РФ в Константиновке 9 августа Что важно знать

9 августа около 11:05 российские захватчики нанесли авиаудар по г. Константиновке.

По предварительным данным, для этого враг использовал ракету "Х-38".

Армия РФ попала по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

Спасатели ГСЧС разбирали 76 тонн строительных конструкций торгового центра в течение более суток. К вечеру 10 августа они завершили разбор завалов.

На теракт сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Идет спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.

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