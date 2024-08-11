Удар РФ по Константиновке. Идентифицированы все жертвы ракетной атаки

В Константиновке идентифицировали все жертвы ракетного удара РФ 9 августа. Погибли 14 человек, среди них трое детей.

В Константиновке завершилась идентификация тел после ракетного удара РФ

Как отметили в Офисе генпрокурора, по окончательным данным, из-за атаки РФ погибли 14 человек, в том числе три девочки в возрасте 9, 11 и 16 лет.

Ранения разной степени тяжести получили 44 человека.

Теракт РФ в Константиновке 9 августа Что важно знать

9 августа около 11:05 российские захватчики нанесли авиаудар по г. Константиновке.

По предварительным данным, для этого враг использовал ракету "Х-38".

Армия РФ попала по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

Спасатели ГСЧС разбирали 76 тонн строительных конструкций торгового центра в течение более суток. К вечеру 10 августа они завершили разбор завалов.

На теракт сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.