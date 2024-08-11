Удар РФ по Константиновке. Идентифицированы все жертвы ракетной атаки

В Константиновке идентифицировали все жертвы ракетного удара РФ 9 августа. Погибли 14 человек, среди них трое детей.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по Константиновке погибли 14 человек, среди которых трое детей. Еще 44 человека получили ранения разной степени тяжести.
- Атака произошла 9 августа, когда российские захватчики нанесли авиаудар по местному торговому центру, где находились магазины и жители.
- Спасательная операция в Константиновке продолжалась более суток, в результате которой удалось разобрать завалы и спасти пострадавших. Россия будет нести ответственность за это ужасное происшествие.
В Константиновке завершилась идентификация тел после ракетного удара РФ
Как отметили в Офисе генпрокурора, по окончательным данным, из-за атаки РФ погибли 14 человек, в том числе три девочки в возрасте 9, 11 и 16 лет.
Ранения разной степени тяжести получили 44 человека.
Теракт РФ в Константиновке 9 августа Что важно знать
9 августа около 11:05 российские захватчики нанесли авиаудар по г. Константиновке.
По предварительным данным, для этого враг использовал ракету "Х-38".
Армия РФ попала по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.
Спасатели ГСЧС разбирали 76 тонн строительных конструкций торгового центра в течение более суток. К вечеру 10 августа они завершили разбор завалов.
На теракт сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
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