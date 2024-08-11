Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за последнюю неделю

Владимир Зеленский
Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за последнюю неделю
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Россия за неделю атаковала Украину более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами.

Главные тезисы

  • Российская армия неделю наносит масштабные удары по Украине ракетами и управляемыми авиабомбами.
  • Силы ПВО успешно отбивают атаки РФ, сбив 53 вражеских дрона и обнаружив 800 КАБов и 30 ракет.
  • Зеленский призывает к сильным решениям партнеров для остановки агрессии и обеспечения полноценной воздушной защиты Украины.
  • Баллистические ракеты KN-23, выпущенные Россией из Воронежской области, представляют серьезную угрозу для населения.

РФ за неделю запустила по Украине около 800 КАБов и 30 ракет

Только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами. У русских нет никаких географических ограничений на применение такого оружия — с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что во время атаки РФ по Киевской области в ночь на 11 августа, оккупанты применили, предварительно, ракету из КНДР.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают с системами ПВО и боевой авиацией.

Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и общины, но и сильных решений партнеров — решений, которые снимут ограничения на наши защитные действия. Если у украинской дальнобойности нет лимитов, эта война точно получит лимит — мы реально приблизим ее справедливое завершение, — подчеркнул Зеленский.

Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, РФ выпустила четыре северокорейских баллистических ракеты KN-23 из Воронежской области. Также были зафиксированы пуски 57 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Атаку отражали мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ. Силы ПВО уничтожили 53 вражеских дрона.

Олещук отметил, что противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению, — добавил Олещук.

К слову, в Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.

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