Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за последнюю неделю

Россия за неделю атаковала Украину более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами.
Главные тезисы
- Российская армия неделю наносит масштабные удары по Украине ракетами и управляемыми авиабомбами.
- Силы ПВО успешно отбивают атаки РФ, сбив 53 вражеских дрона и обнаружив 800 КАБов и 30 ракет.
- Зеленский призывает к сильным решениям партнеров для остановки агрессии и обеспечения полноценной воздушной защиты Украины.
- Баллистические ракеты KN-23, выпущенные Россией из Воронежской области, представляют серьезную угрозу для населения.
РФ за неделю запустила по Украине около 800 КАБов и 30 ракет
Президент отметил, что во время атаки РФ по Киевской области в ночь на 11 августа, оккупанты применили, предварительно, ракету из КНДР.
Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают с системами ПВО и боевой авиацией.
Силы ПВО сбили 53 "шахеда" во время массированной атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, РФ выпустила четыре северокорейских баллистических ракеты KN-23 из Воронежской области. Также были зафиксированы пуски 57 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.
Атаку отражали мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ. Силы ПВО уничтожили 53 вражеских дрона.
Олещук отметил, что противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.
К слову, в Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын.
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