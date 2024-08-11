Сирський опублікував фото та коментар на тлі прориву ЗСУ у Курську область

Уже 6 день поспіль триває контрнаступ Збройних сил України на території Курської області РФ. На тлі останніх подій головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заінтригував українців новою світлиною та лаконічним коментарем.

Сирський опублікував новий допис

11 серпня о 16:17 у телеграм-каналі Олександра Сирського з’явилося фото, на якому він разом з іншим воєнним розглядають карту місцевості.

Що саме зображено на карті — не видно, тому зрозуміти, про яку країну чи регіон йдеться, наразі неможливо.

Що також цікаво, головнокомандувач ЗСУ прокоментував фото вкрай лаконічно та загадково.

Продовжуємо операцію! — написав Олександр Сирський. Поширити

Він не уточнив, про яку саме операцію йдеться, тому українцям залишилося лише здогадуватися.

Деякі українські телеграм-канали опублікували нову світлину Олександра Сирського, припустивши, що йдеться саме про прорив Збройних сил України у Курську область.

Що важливо розуміти, з моменту початку контрнаступу українських сил на території РФ Генштаб ЗСУ, як і головнокомандувач Олександр Сирський, зберігають інформаційну тишу та жодним чином не коментують останні події.

Прорив ЗСУ у Курську область — останні подробиці

За словами російських воєнкорів, станом на 11 серпня, окрім Махновки, збройні сили Росії втратили контроль над Плехово.

Воєнний рос-осінтер також підтверджує втрату Плехового, а також початок боїв в околицях Борків і Спального, що знаходяться східніше.

Фото: скриншот

Відомо достеменно, що Гуєво не контролюється російськими окупантами. У мережі активно шириться відео встановлення в н.п. українського прапора.

Також з’явилася інформація, що селище Меловой на півдні від Суджі теж могло перейти під контроль ЗСУ.

Фото: скриншот