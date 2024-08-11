Міноборони РФ зганьбилося фейковими відео ударів по ЗСУ на Курщині

Розслідувачі The Insider звернули увагу на те, що Міністерство оборони РФ намагається надурити росіян, стверджуючи, що завдає “успішних ударів” по ЗСУ у Курській області.
Головні тези:
- Міноборони РФ використовує фейкові відео для створення ілюзії успішності ударів по Збройних Сил України на Курщині.
- Розслідувачі підтвердили, що записи ударів армії РФ по українських військових були зняті давно та в інших місцях.
- Неодноразові випадки поширення фейкових повідомлень Міноборони РФ є спробою зманіпулювати громадською думкою.
“Нові” відео МО РФ виявилися фейками
Після детального аналізу розслідувачі дійшли висновку, що записи "успішних ударів" армії РФ по українських силах на курському напрямку, були зняті давно та в інших місцях.
Зазначимо, що нещодавно роспропагандисти з посиланням на Міноборони РФ опублікували відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".
Однак, що важливо розуміти, насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру, а не на російській Курщині.
Це не перший випадок коли Міноборони РФ бреше про хід війни
9 серпня російське оборонне відомство оприлюднило відео, на якому нібито зафіксовані нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області.
Як вдалося з’ясувати розслідувачам, це також була брехня, адже цей ролик зняли доволі давно — його публікувало російське державне агентство “ТАСС” ще 14 липня 2024 року.
Не можна також не згадати про те, що Міноборони РФ увечері 6 серпня збрехало про те, що російські сили, мовляв, змогли зупинити просування ЗСУ у Курській області.
Однак, коли всі зрозуміли, що це відверта брехня, відомство просто видалило своє фейкове повідомлення.
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