Міноборони РФ зганьбилося фейковими відео ударів по ЗСУ на Курщині

Розслідувачі The Insider звернули увагу на те, що Міністерство оборони РФ намагається надурити росіян, стверджуючи, що завдає “успішних ударів” по ЗСУ у Курській області.

“Нові” відео МО РФ виявилися фейками

Після детального аналізу розслідувачі дійшли висновку, що записи "успішних ударів" армії РФ по українських силах на курському напрямку, були зняті давно та в інших місцях.

Зазначимо, що нещодавно роспропагандисти з посиланням на Міноборони РФ опублікували відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".

Однак, що важливо розуміти, насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру, а не на російській Курщині.

Фото: скриншот

Це не перший випадок коли Міноборони РФ бреше про хід війни

9 серпня російське оборонне відомство оприлюднило відео, на якому нібито зафіксовані нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області.

В офіційній заяві МО РФ стверджувалося, що екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних Сил завдав удару по скупченню живої сили і військовій техніці ЗСУ в пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю. Поширити

Як вдалося з’ясувати розслідувачам, це також була брехня, адже цей ролик зняли доволі давно — його публікувало російське державне агентство “ТАСС” ще 14 липня 2024 року.

Фото: скриншот

Не можна також не згадати про те, що Міноборони РФ увечері 6 серпня збрехало про те, що російські сили, мовляв, змогли зупинити просування ЗСУ у Курській області.