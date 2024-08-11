Міноборони РФ зганьбилося фейковими відео ударів по ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони РФ зганьбилося фейковими відео ударів по ЗСУ на Курщині

авіація РФ
Read in English
Джерело:  The Insider

Розслідувачі The Insider звернули увагу на те, що Міністерство оборони РФ намагається надурити росіян, стверджуючи, що завдає “успішних ударів” по ЗСУ у Курській області.

Головні тези:

  • Міноборони РФ використовує фейкові відео для створення ілюзії успішності ударів по Збройних Сил України на Курщині.
  • Розслідувачі підтвердили, що записи ударів армії РФ по українських військових були зняті давно та в інших місцях.
  • Неодноразові випадки поширення фейкових повідомлень Міноборони РФ є спробою зманіпулювати громадською думкою.

“Нові” відео МО РФ виявилися фейками

Після детального аналізу розслідувачі дійшли висновку, що записи "успішних ударів" армії РФ по українських силах на курському напрямку, були зняті давно та в інших місцях.

Зазначимо, що нещодавно роспропагандисти з посиланням на Міноборони РФ опублікували відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області".

Однак, що важливо розуміти, насправді відео було знято в Кремінній і в Часовому Яру, а не на російській Курщині.

Фото: скриншот

Це не перший випадок коли Міноборони РФ бреше про хід війни

9 серпня російське оборонне відомство оприлюднило відео, на якому нібито зафіксовані нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області.

В офіційній заяві МО РФ стверджувалося, що екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних Сил завдав удару по скупченню живої сили і військовій техніці ЗСУ в пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю.

Як вдалося з’ясувати розслідувачам, це також була брехня, адже цей ролик зняли доволі давно — його публікувало російське державне агентство “ТАСС” ще 14 липня 2024 року.

Фото: скриншот

Не можна також не згадати про те, що Міноборони РФ увечері 6 серпня збрехало про те, що російські сили, мовляв, змогли зупинити просування ЗСУ у Курській області.

Однак, коли всі зрозуміли, що це відверта брехня, відомство просто видалило своє фейкове повідомлення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як виглядає військова колона РФ після нищівного удару ЗСУ — фото
Військова колона РФ після удару ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Годинник цокає. Командир Гісс закликав Німеччину готуватися до великої війни
Міхаель Гісс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський опублікував фото та коментар на тлі прориву ЗСУ у Курську область
Олександр Сирський
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?