Як вдалося дізнатися Bloomberg, команда українського лідера Володимира Зеленського не ділилася зі своїми союзниками подробицями операції в Курській області "до тих пір, поки вона не була в повному розпалі".

Україна хотіла досягнути ефекту несподіванки

Анонімне джерело журналістів розповіло, що українське військове командування розглядало кілька варіантів нападу, який би заскочив Росію зненацька.

За словами ще одного інсайдера видання, Київ не ділився конкретною інформацією про операцію на Курщині "до тих пір, поки вона не була в повному розпалі".

Україна хотіла, щоб її прорив дійсно став неприємним сюрпризом для країни-агресорки РФ.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні союзники Києва утримуються від конкретних оцінок операції ЗСУ.

Попри це, більшість партнерів України мають сумніви в тому, що ЗСУ будуть тривалий час утримувати захоплені російські території.

Водночас представник НАТО, знайомий із розвідданими, каже, що ця операція має важливе значення для того, аби показати, що Київ здатен кинути виклик Кремлю. Поширити

Росія уже вивела частину своїх військ з півдня України

Про це 13 серпня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, йдеться про Запорізьку та Херсонську області.

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що таке рішення допоможе зупинити просування Збройних сил України на російській Курщині.

Як зазначає Лиховій, це було "відносно невелика" кількість підрозділів, однак точну кількість він не назвав.

Треба ще зрозуміти, чи не є це димовою завісою, — додав речник. Поширити

Станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії.