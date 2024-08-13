Сирський повідомив про нові успіхи ЗСУ у Курській області — відео

ЗСУ продовжують наступ на російській Курщині

Як зазначає глава держави, наразі українські сили проводять перевірки та стабілізаційні заходи на територіях, які перейшли під їхній контроль.

Окрім того, триває активна розробка гуманітарних рішень для російських населених пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ звертає увагу на те, що попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.

Ба більше, бійці ЗСУ встигають активно поповнювати обмінний фонд для України.

Угруповування ЗСУ продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 км² і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, зважаючи на високу інтенсивність бойових дій перебуває під контролем. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Президент України також закликав Олександра Сирського "не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків".

Як Зеленський коментує ситуацію на Курщині

Уперше з заявою з цього приводу глава держави виступив увечері 12 серпня.

За словами Володимира Зеленського, наступ Збройних сил України у Курській області — це фінал війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.

Окрім того, український лідер вирішив порівняти два “Курська” у житті російського диктатора — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.

Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа “Курська” — символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни, — заявив Зеленський. Поширити