Сирський повідомив про нові успіхи ЗСУ у Курській області — відео

Увечері 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив українському лідеру Володимиру Зеленському, що під контроль України перейшли 74 населені пункти Курської області Росії.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують наступ та стабілізаційні заходи у Курській області.
- Українські сили активно розробляють гуманітарні рішення для російських населених пунктів.
- Президент Зеленський оцінив наступ ЗСУ як фінал війни Путіна проти України, який обернеться катастрофою для Росії.
ЗСУ продовжують наступ на російській Курщині
Як зазначає глава держави, наразі українські сили проводять перевірки та стабілізаційні заходи на територіях, які перейшли під їхній контроль.
Окрім того, триває активна розробка гуманітарних рішень для російських населених пунктів.
Головнокомандувач ЗСУ звертає увагу на те, що попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває.
Ба більше, бійці ЗСУ встигають активно поповнювати обмінний фонд для України.
Президент України також закликав Олександра Сирського "не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків".
Як Зеленський коментує ситуацію на Курщині
Уперше з заявою з цього приводу глава держави виступив увечері 12 серпня.
За словами Володимира Зеленського, наступ Збройних сил України у Курській області — це фінал війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.
Окрім того, український лідер вирішив порівняти два “Курська” у житті російського диктатора — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.
Станом на вечір 13 серпня Україна контролює близько 1 040 кв. км території Росії.
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