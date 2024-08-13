Боєць з ампутацією — ще й “вагітний”. Станіслав "Уксус" Дехтяр про ВЛК, МСЕК та неповагу до ветеранів

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” в інтерв'ю Online.UA розповів, як працюють ВЛК та МСЕК під час війни та які це має наслідки.
Головні тези:
- Ветеран Станіслав "Уксус" Дехтяр описує проблеми, з якими стикаються воїни, коли проходять ВЛК та МСЕК.
- Вкрай важливо, аби українці нарешті зрозуміли, хто такі ветерани, а також навчилися поважити бійців та бійчинь, які боролися та продовжують боротися за незалежність батьківщини.
Що не так з ВЛК та МСЕК
Станіслав Дехтяр поділився власною історією. Як виявилося, лікар-хірург написав “Уксусу” рішення ВЛК, в якому йшлося про те, що ветеран “вагітний” згідно з статтею 73 пункт А.
Захисник припускає, що це була помилка через неуважність, однак проблема полягає в тому, що такі випадки непоодинокі.
Він зазначає, що не вчитувався в статті, поки не помітили його товариші з батальйону, коли він скинув їм відповідні документи. І вони такі: “Ну, все, ти “вагітний! Ми тебе вітаємо!”.
Як зазначає ветеран, хоча це й кумедні ситуації, однак водночас вони є відображенням того хаосу, який відбувається в українських медичних закладах та службах.
Станіслав Дехтяр звертає увагу на те, що саме ВЛК фактично вирішує подальшу долю людини, однак, здається, працівники комісій про це часто забувають.
Як в Україні ставляться до ветеранів ЗСУ
Станіслав Дехтяр зазначає, що наразі в нашій країні сформувалася дуже дивна ситуація щодо ставлення до ветеранів.
Йдеться про те, що українське суспільство не готове за замовчуванням поважати людину за те, що ця людина — ветеран.
Багато людей досі взагалі не знають, хто такі ветерани — їм це також потрібно пояснювати.
За словами ветерана, також не варто ідеалізувати та романтизувати поняття як ветеранів, так і військових.
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