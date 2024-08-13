Боєць з ампутацією — ще й “вагітний”. Станіслав "Уксус" Дехтяр про ВЛК, МСЕК та неповагу до ветеранів
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць з ампутацією — ще й “вагітний”. Станіслав "Уксус" Дехтяр про ВЛК, МСЕК та неповагу до ветеранів

Станіслав "Уксус" Дехтяр
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Джерело:  online.ua

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” в інтерв'ю Online.UA розповів, як працюють ВЛК та МСЕК під час війни та які це має наслідки.

Головні тези:

  • Ветеран Станіслав "Уксус" Дехтяр описує проблеми, з якими стикаються воїни, коли проходять ВЛК та МСЕК.
  • Вкрай важливо, аби українці нарешті зрозуміли, хто такі ветерани, а також навчилися поважити бійців та бійчинь, які боролися та продовжують боротися за незалежність батьківщини.

Що не так з ВЛК та МСЕК

Напевно, найбільша неповага до ветеранів, яка в нас існує в країні — це ВЛК і МСЕК. Бо це повна неповага до людей. Ти маєш ходити за тими людьми, буквально бігати, щоб тобі написав кожен лікар своє заключення — це повна нісенітниця.

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

Станіслав Дехтяр поділився власною історією. Як виявилося, лікар-хірург написав “Уксусу” рішення ВЛК, в якому йшлося про те, що ветеран “вагітний” згідно з статтею 73 пункт А.

Захисник припускає, що це була помилка через неуважність, однак проблема полягає в тому, що такі випадки непоодинокі.

Наприклад, лікар-невропатолог написав мені, що в мене скарга на відсутність правої нижньої кінцівки. Конкретно, що в мене “скарга”… Сюр? Так, сюр! А потім вже, коли ми вчиталися у те, що мені інші лікарі понаписували… Ортопед написав мені, що потрібно визнати мене непридатним згідно з ст. 63 пункт А — це ампутація, і ст. 73 пункт А — це вагітність з ускладненнями.

Фото: Станіслав “Уксус” Дехтяр

Він зазначає, що не вчитувався в статті, поки не помітили його товариші з батальйону, коли він скинув їм відповідні документи. І вони такі: “Ну, все, ти “вагітний! Ми тебе вітаємо!”.

Як зазначає ветеран, хоча це й кумедні ситуації, однак водночас вони є відображенням того хаосу, який відбувається в українських медичних закладах та службах.

Станіслав Дехтяр звертає увагу на те, що саме ВЛК фактично вирішує подальшу долю людини, однак, здається, працівники комісій про це часто забувають.

Документи ж ідуть далі, і далі їх будуть дивитися й побачать, що боєць, 28 років з ампутацією — ще й “вагітний”!

Як в Україні ставляться до ветеранів ЗСУ

Станіслав Дехтяр зазначає, що наразі в нашій країні сформувалася дуже дивна ситуація щодо ставлення до ветеранів.

Йдеться про те, що українське суспільство не готове за замовчуванням поважати людину за те, що ця людина — ветеран.

Багато людей досі взагалі не знають, хто такі ветерани — їм це також потрібно пояснювати.

У нас зараз “учасник бойових дій” дорівнює “ветеран”. Але людям треба пояснити, хто такий ветеран. Тому що в нас зараз близько 1 мільйона ветеранів буде в країні. Треба пояснювати, чому ці люди заслуговують на повагу, а також те, що не кожна людина у формі — ветеран, що не кожний військовий — хороша людина.

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

За словами ветерана, також не варто ідеалізувати та романтизувати поняття як ветеранів, так і військових.

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