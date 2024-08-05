Яким буде фінал війни РФ проти України. “Буйвол” з “Азова” зробив свій прогноз

У Росії майже не залишилося шансів, щоб перемогти Україну на полі бою. Про це заявив старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA.

Українська армія вийшла на абсолютно новий рівень

Як зазначає “Буйвол”, він не знає, що повинна зробити Росія, щоб завдати Україні поразки.

Єдиний варіант, який може кардинально змінити ситуацію й врятувати ворога від розгрому, — ядерна зброя.

У нас вже зовсім інша підготовка армії. Коли ми зустрічали повномасштабне вторгнення — ми були підготовлені по-одному, а зараз уже підготовлені по-іншому. Так, рашка (Росія — ред.) може захопити ще певну кількість територій, але повністю виграти вже точно не зможе, не застосувавши якесь балістичне, ядерне озброєння. “Буйвол” Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Старший сержант наголошує, що вважає нелегітимного президента РФ Володимира Путіна ще гіршим, аніж німецького диктатора Адольфа Гітлера.

За словами “Буйвола”, він досі не розуміє, як “створіння”(Путін — ред.), яке не може навести лад у власній країні, все одно розпочинає вторгнення в інші держави та нищить там все.

Їх (росіян — ред.) можна описати просто — печеніги. У них же є кулемет “Печеніг”. Вони ним так пишаються. Чим ви пишаєтеся? Ви назвали кулемет варваром. З того часу замість мечів у них тепер автомати в руках. І все. Поширити

Армія — це про справедливість

За словами “Буйвола”, відчуття несправедливості — саме те, з чим ніколи не зможе змиритися ні один справжній воїн.

Ось це мене роздирає зсередини, це “криє”. І це “криє” практично всіх військових… Коли ти приходиш в армію, якщо ти несправедлива людина, то тебе “заклюють”. Тому що в армії, в основному, справедливість. Нормально побудована армія — це справедливість. Якщо ти накосячив, будь ласка, відповідай за це сам. Це справедливо? Справедливо. Так воно і працює. “Буйвол” Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Захисник наголошує, що не хотів просто мовчки дивитися на те, як російські загарбники викрадають та вбивають українських дітей, й саме тому приєднався до “Азову”.

“Буйвол” хотів помститися за кожну дитину й робив усе, щоб зупинити ворога.