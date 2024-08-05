Яким буде фінал війни РФ проти України. “Буйвол” з “Азова” зробив свій прогноз

У Росії майже не залишилося шансів, щоб перемогти Україну на полі бою. Про це заявив старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- Українська армія суттєво удосконалилася за час повномасштабного вторгнення РФ.
- Саме це безповоротно зменшило шанси ворога на перемогу у війні.
- “Буйвол” вважає Путіна набагато гіршим за Гітлера та вбачає у російських загарбниках справжніх варварів.
Українська армія вийшла на абсолютно новий рівень
Як зазначає “Буйвол”, він не знає, що повинна зробити Росія, щоб завдати Україні поразки.
Єдиний варіант, який може кардинально змінити ситуацію й врятувати ворога від розгрому, — ядерна зброя.
Старший сержант наголошує, що вважає нелегітимного президента РФ Володимира Путіна ще гіршим, аніж німецького диктатора Адольфа Гітлера.
За словами “Буйвола”, він досі не розуміє, як “створіння”(Путін — ред.), яке не може навести лад у власній країні, все одно розпочинає вторгнення в інші держави та нищить там все.
Армія — це про справедливість
За словами “Буйвола”, відчуття несправедливості — саме те, з чим ніколи не зможе змиритися ні один справжній воїн.
Захисник наголошує, що не хотів просто мовчки дивитися на те, як російські загарбники викрадають та вбивають українських дітей, й саме тому приєднався до “Азову”.
“Буйвол” хотів помститися за кожну дитину й робив усе, щоб зупинити ворога.
На переконання старшого сержанта, завдання українців — зробити все, щоб наші діти, правнуки та праправнуки ніколи більше не вважали росіян братами.
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