В Оленівці загинули троє моїх найкращих друзів — старший сержант “Буйвол” із “Азова”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про трьох найближчих друзів, яких вбили російські загарбники під час теракту в Оленівці.
Головні тези:
- “Буйвол” наголосив, що ніколи не пробачить країні-агресорці РФ вбивство найближчих друзів.
- На тлі війни доволі часто стають реальністю найбільші страхи, які є у воїнів.
- Старший сержант підкреслює важливість солідарності та справедливості у часи війни, однак усвідомлює, що не всі люди готові йти на жертви заради своєї батьківщини.
Росія вбила найближчих друзів “Буйвола”
За словами Азовця, його друг, який пережив влучання у БТР, потім горів у ньому, пережив “Азовсталь”, бої в Маріуполі, служив разом з “Буйволом” — не повернувся з Оленівки.
Російські окупанти спалили його живцем під час масового вбивства полонених, яке відбулося у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої Волноваської виправної колонії №120.
За словами захисника, в “Азові” найчастіше просто “відсікають” імена та прізвища своїх побратимів.
Саме тому “Буйвол” дізнався прізвище свого друга Олександра тільки після того, як він з'явився в списках загиблих в результаті російського теракту в Оленівці.
На війні втілюються найбільші страхи
Азовець зазначає, що один з його друзів дуже боявся загинути під час першого ж бою. За словами старшого сержанта, страх побратима призвів до того, що так воно і сталося.
Страх “Буйвола” також матеріалізувався — воїн залишився без ноги.
Старший сержант також зазначає, що з його взводу залишилося лише кілька людей: один зараз на службі, а інший після поранення поїхав за кордон — у нього там сім'я, діти.
Ще один побратими “Буйвола” залишився без ноги, а інший — з уламком у голові.
Попри це, сам “Буйвол” зазначає, що намагається залишатися справедливим навіть у найскладніших життєвих ситуаціях.
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