В Оленівці загинули троє моїх найкращих друзів — старший сержант “Буйвол” із “Азова”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про трьох найближчих друзів, яких вбили російські загарбники під час теракту в Оленівці.

Росія вбила найближчих друзів “Буйвола”

За словами Азовця, його друг, який пережив влучання у БТР, потім горів у ньому, пережив “Азовсталь”, бої в Маріуполі, служив разом з “Буйволом” — не повернувся з Оленівки.

Російські окупанти спалили його живцем під час масового вбивства полонених, яке відбулося у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої Волноваської виправної колонії №120.

Троє найкращих друзів — всі троє згоріли в Оленівці. Ви бачили фотографію “Махача”, де він стоїть поруч з Сашком Бабенком? Ось Сашко Бабенко був одним з моїх найкращих друзів. Він згорів в Оленівці. Коля “Адам”, Барановський Микола. Він теж згорів в Оленівці. І третій хлопець теж… “Буйвол” Старший сержант бригади НГУ “Азов”

“Махач”, Бабенко та “Буйвол”

За словами захисника, в “Азові” найчастіше просто “відсікають” імена та прізвища своїх побратимів.

Микола “Адам” Барановський

Саме тому “Буйвол” дізнався прізвище свого друга Олександра тільки після того, як він з'явився в списках загиблих в результаті російського теракту в Оленівці.

Ми віталися по позивних. І так ми знаходили цю сильну дружбу. Дуже сильну. І нас навіть не цікавили наші імена. Головне, що людина поруч. І ось — “Башня”. Троє людей. І всі троє згоріли в Оленівці. Як я тепер можу ставитися до Росії? Поширити

Сергій “Башня” Петренко

На війні втілюються найбільші страхи

Азовець зазначає, що один з його друзів дуже боявся загинути під час першого ж бою. За словами старшого сержанта, страх побратима призвів до того, що так воно і сталося.

Страх “Буйвола” також матеріалізувався — воїн залишився без ноги.

Але він загинув як гідний воїн, як чоловік зі зброєю в руках. Наші страхи завжди притягують те, чого ми боїмося. У мене є певна кількість людей, з якими я постійно спілкуюся, постійно на службі і так далі. У мене були люди, з якими я готувався щось робити, рухатися далі, розвиватися. Зараз з цих людей у мене залишилося 2-3 людини. З мого батальйону зі 74 людей залишилося 12-13 живих, частина з яких ще в полоні. З ким мені далі рухатися? “Буйвол” Старший сержант бригади НГУ “Азов”

Старший сержант також зазначає, що з його взводу залишилося лише кілька людей: один зараз на службі, а інший після поранення поїхав за кордон — у нього там сім'я, діти.

Ще один побратими “Буйвола” залишився без ноги, а інший — з уламком у голові.

А я — п'ятий — теж без ноги. Ось, п'ять людей. Я всіх згадав, порахував… Так, п'ять людей. Я вважаю це несправедливим. Але я не ходжу і не кричу на вулиці, що всі повинні йти воювати. Я толерантно до цього ставлюся. Я просто розумію, що життя таке — воно несправедливе. Поширити

Попри це, сам “Буйвол” зазначає, що намагається залишатися справедливим навіть у найскладніших життєвих ситуаціях.