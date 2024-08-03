В Оленовке погибли трое моих лучших друзей — старший сержант "Буйвол" из "Азова"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, которых убили российские захватчики во время теракта в Оленовке.
Главные тезисы
- “Буйвол” подчеркнул, что никогда не простит стране-агрессорке РФ убийство ближайших друзей.
- На фоне войны довольно часто становятся реальностью самые большие страхи, которые есть у воинов.
- Старший сержант подчеркивает важность солидарности и справедливости во время войны, однако понимает, что не все люди готовы идти на жертвы ради своей родины.
Россия убила ближайших друзей "Буйвола"
По словам Азовца, его друг, который пережил попадание в БТР, затем горел в нем, пережил "Азовсталь", бои в Мариуполе, служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.
Российские оккупанты сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.
По словам защитника, в "Азове" чаще всего просто "отсекают" имена и фамилии своих побратимов.
Именно поэтому “Буйвол” узнал фамилию своего друга Александра только после того, как он появился в списках погибших в результате российского теракта в Оленовке.
На войне воплощаются самые большие страхи
Азовец отмечает, что один из его друзей очень боялся погибнуть во время первого боя. По словам старшего сержанта, страх собрат привел к тому, что так оно и произошло.
Страх “Буйвола” также материализовался — воин остался без ноги.
Старший сержант также отмечает, что из его взвода осталось всего несколько человек: один сейчас на службе, а другой после ранения уехал за границу — у него там семья, дети.
Еще один побратим "Буйвола" остался без ноги, а другой — с осколком в голове.
Несмотря на это, сам “Буйвол” отмечает, что пытается оставаться справедливым даже в самых сложных жизненных ситуациях.
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