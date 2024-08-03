В Оленовке погибли трое моих лучших друзей — старший сержант "Буйвол" из "Азова"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, которых убили российские захватчики во время теракта в Оленовке.

Россия убила ближайших друзей "Буйвола"

По словам Азовца, его друг, который пережил попадание в БТР, затем горел в нем, пережил "Азовсталь", бои в Мариуполе, служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.

Российские оккупанты сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.

Трое лучших друзей — все трое сгорели в Оленовке. Вы видели фотографию "Махача", где он стоит рядом с Саней Бабенко? Вот Саша Бабенко был одним из моих лучших друзей. Он сгорел в Оленовке. Коля "Адам", Барановский Николай. Он тоже сгорел в Оленовке. И третий парень тоже… "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

"Махач", Бабенко и "Буйвол"

По словам защитника, в "Азове" чаще всего просто "отсекают" имена и фамилии своих побратимов.

Николай "Адам" Барановский

Именно поэтому “Буйвол” узнал фамилию своего друга Александра только после того, как он появился в списках погибших в результате российского теракта в Оленовке.

По позывным поздоровались. И так мы находили вот эту сильную дружбу. Настолько сильную. И нас даже не интересовали наши имена. Волновало, что человек рядом. Вот “Башня”. Три человека. И все три сгорели в Еленовке. Как я могу теперь относиться к России? Поделиться

Сергей "Башня" Петренко

На войне воплощаются самые большие страхи

Азовец отмечает, что один из его друзей очень боялся погибнуть во время первого боя. По словам старшего сержанта, страх собрат привел к тому, что так оно и произошло.

Страх “Буйвола” также материализовался — воин остался без ноги.

Но он погиб как достойный воин, как мужчина с оружием в руках. Почему-то наши страхи всегда это все и притягивают. У меня есть определенное количество людей, с которыми я непосредственно постоянно общаюсь, постоянно на службе и так далее. У меня были люди, с которыми я готовился что-то делать. Готовился что-то делать в этой жизни, идти с ними дальше и так далее, как-то развиваться. И сейчас из этих людей у меня осталось 2-3 человека. У меня из батальона 74 человека осталось 12-13 живых, из которых еще часть в плену. С кем мне дальше двигаться? "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Старший сержант также отмечает, что из его взвода осталось всего несколько человек: один сейчас на службе, а другой после ранения уехал за границу — у него там семья, дети.

Еще один побратим "Буйвола" остался без ноги, а другой — с осколком в голове.

Вот, пять человек. Все, я всех четко вспомнил, четко посчитал, да, пять человек. Я считаю это несправедливо. Но при этом я не хожу и не кричу по улице, что вы должны все идти воевать. Я толерантно к этому отношусь. Я просто понимаю, что жизнь такая — она несправедливая. Поделиться

Несмотря на это, сам “Буйвол” отмечает, что пытается оставаться справедливым даже в самых сложных жизненных ситуациях.