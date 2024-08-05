Каким будет финал войны РФ против Украины. "Буйвол" из "Азова" озвучил свой прогноз

У России почти не осталось шансов, чтобы победить Украину на поле боя. Об этом заявил старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.

Украинская армия вышла на совершенно новый уровень

Как отмечает "Буйвол", он не знает, что должна сделать Россия, чтобы победить Украину.

Единственный вариант, который может кардинально изменить ситуацию и спасти врага от разгрома — ядерное оружие.

У нас же уже совершенно по-другому армия подготовлена. Когда мы встречали полномасштабное вторжение, мы были подготовлены по одному, то сейчас мы уже тоже подготовлены по-другому. Да, рашка (Россия — ред.) может захватить, возможно, еще определенное количество земель, но полностью выиграть она нас уже точно не сможет, не применив какое-то баллистическое, ядерное оружие и так далее. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Старший сержант считает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин еще хуже немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

По словам Буйвола, он до сих пор не понимает, как "создание" (Путин — ред.), которое не может навести порядок в собственной стране, все равно начинает вторжение в другие государства и уничтожает там все.

Их (россиян — ред.) можно описать просто — печенеги. У них же есть пулемет "Печенег". Они им так гордятся. Чем вы гордитесь? Вы назвали пулемет варваром. С тех пор вместо мечей у них теперь автоматы в руках. И все. Поделиться

Армия — это о справедливости

По словам “Буйвола”, ощущение несправедливости — именно то, с чем никогда не сможет смириться ни один настоящий воин.

Вот это меня раздирает изнутри. Это кроет практически всех военных — чувство несправедливости. Когда ты приходишь в армию, если ты несправедливый человек, тебя заклюют. Потому что в армии, в основном, справедливость. Нормально построенная армия. Армия — это справедливость. Если ты накосячил, будь добр, за это сам и ответить. Это справедливо? Справедливо. Так оно и работает. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Защитник отмечает, что не хотел просто молча смотреть, как российские захватчики похищают и убивают украинских детей, и именно поэтому присоединился к "Азову".

“Буйвол” хотел отомстить за каждого ребенка и делал все, чтобы остановить врага.