Каким будет финал войны РФ против Украины. "Буйвол" из "Азова" озвучил свой прогноз

У России почти не осталось шансов, чтобы победить Украину на поле боя. Об этом заявил старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- Украинская армия существенно усовершенствовалась за время полномасштабного вторжения РФ.
- Именно это безвозвратно снизило шансы врага на победу в войне.
- "Буйвол" считает, что Путин гораздо хуже Гитлера, а также называет российских захватчиков настоящими варварами.
Украинская армия вышла на совершенно новый уровень
Как отмечает "Буйвол", он не знает, что должна сделать Россия, чтобы победить Украину.
Единственный вариант, который может кардинально изменить ситуацию и спасти врага от разгрома — ядерное оружие.
Старший сержант считает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин еще хуже немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
По словам Буйвола, он до сих пор не понимает, как "создание" (Путин — ред.), которое не может навести порядок в собственной стране, все равно начинает вторжение в другие государства и уничтожает там все.
Армия — это о справедливости
По словам “Буйвола”, ощущение несправедливости — именно то, с чем никогда не сможет смириться ни один настоящий воин.
Защитник отмечает, что не хотел просто молча смотреть, как российские захватчики похищают и убивают украинских детей, и именно поэтому присоединился к "Азову".
“Буйвол” хотел отомстить за каждого ребенка и делал все, чтобы остановить врага.
По мнению старшего сержанта, задача украинцев — сделать все, чтобы наши дети, правнуки и праправнуки никогда больше не считали россиян братьями.
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