Боец с ампутацией — еще и "беременный". Станислав "Уксус" Дехтяр о ВВК, МСЭК и неуважении к ветеранам

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA рассказал, как работают ВЛК и МСЭК во время войны и какие это имеет последствия.
Главные тезисы
- Ветеран Станислав "Уксус" Дехтяр описывает проблемы, с которыми сталкиваются воины, когда проходят ВВК и МСЭК.
- Крайне важно, чтобы украинцы наконец-то поняли, кто такие ветераны, а также научились уважать бойцов, которые боролись и продолжают бороться за независимость родины.
Что не так с ВВК и МСЭК
Станислав Дехтяр поделился своей историей. Как оказалось, врач-хирург написал “Уксусу” решение ВВК, в котором говорилось, что ветеран “беременный” согласно статье 73 пункт А.
Защитник предполагает, что это была ошибка из-за невнимательности, однако проблема заключается в том, что такие случаи не единичны.
“Уксус” отмечает, что не вчитывался в статьи, пока этого не заметили его товарищи из батальона, когда он отправил им соответствующие документы. И они такие: “Ну, все, ты “беременный”! Мы тебя поздравляем!”.
Как отмечает ветеран, хотя это и смешные ситуации, однако в то же время они отражают тот хаос, который творится в украинских медицинских учреждениях и службах.
Станислав Дехтяр обращает внимание на то, что именно ВВК фактически решает дальнейшую судьбу человека, однако, похоже, работники комиссий об этом часто забывают.
Как в Украине относятся к ветеранам ВСУ
Станислав Дехтяр отмечает, что сейчас в нашей стране сформировалась очень странная ситуация по отношению к ветеранам.
Речь идет о том, что украинское общество не готово по умолчанию уважать человека за то, что этот человек ветеран.
Многие до сих пор вообще не знают, кто такие ветераны — им это тоже нужно объяснять.
По словам воина, также не надо идеализировать и романтизировать как понятие ветеранов, так и военных.
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