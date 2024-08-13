Боец с ампутацией — еще и "беременный". Станислав "Уксус" Дехтяр о ВВК, МСЭК и неуважении к ветеранам

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA рассказал, как работают ВЛК и МСЭК во время войны и какие это имеет последствия.

Что не так с ВВК и МСЭК

Наверное, самое большое неуважение к ветеранам, которое у нас существует в стране — это ВВК и МСЭК. Поскольку это полное неуважение к людям. Ты должен ходить за людьми, буквально бегать, чтобы тебе написал каждый врач свое заключение — это полный бред. Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Станислав Дехтяр поделился своей историей. Как оказалось, врач-хирург написал “Уксусу” решение ВВК, в котором говорилось, что ветеран “беременный” согласно статье 73 пункт А.

Защитник предполагает, что это была ошибка из-за невнимательности, однако проблема заключается в том, что такие случаи не единичны.

К примеру, врач-невропатолог написал мне, что у меня жалоба на отсутствие правой нижней конечности. Конкретно, что у меня “жалоба”… Сюр? Да, сюр! А потом уже, когда мы вчитались в то, что мне другие врачи написали… Ортопед написал мне, что меня нужно признать непригодным к службе согласно ст. 63 пункт А — это ампутация, и ст. 73 пункт А — это беременность с осложнениями. Поделиться

Фото: Станислав "Уксус" Дехтяр

“Уксус” отмечает, что не вчитывался в статьи, пока этого не заметили его товарищи из батальона, когда он отправил им соответствующие документы. И они такие: “Ну, все, ты “беременный”! Мы тебя поздравляем!”.

Как отмечает ветеран, хотя это и смешные ситуации, однако в то же время они отражают тот хаос, который творится в украинских медицинских учреждениях и службах.

Станислав Дехтяр обращает внимание на то, что именно ВВК фактически решает дальнейшую судьбу человека, однако, похоже, работники комиссий об этом часто забывают.

Документы же идут дальше, и дальше их будут смотреть и увидят, что боец, 28 лет с ампутацией, еще и «беременный»! Поделиться

Как в Украине относятся к ветеранам ВСУ

Станислав Дехтяр отмечает, что сейчас в нашей стране сформировалась очень странная ситуация по отношению к ветеранам.

Речь идет о том, что украинское общество не готово по умолчанию уважать человека за то, что этот человек ветеран.

Многие до сих пор вообще не знают, кто такие ветераны — им это тоже нужно объяснять.

У нас сейчас участник боевых действий равно ветеран. Но людям нужно объяснить, кто такой ветеран. Потому что у нас сейчас около 1 миллиона ветеранов будет в стране. Надо объяснять, почему эти люди заслуживают уважения, а также то, что не каждый человек в форме — ветеран, что не каждый военный — хороший человек. Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

По словам воина, также не надо идеализировать и романтизировать как понятие ветеранов, так и военных.